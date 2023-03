COMUNE TRENTO – NUCLEO SICUREZZA URBANA * ATTIVITÀ 2022: « SEQUESTRATI 6 KG DI DROGA / 10 ARRESTI / 58 DASPO / 121 NOTIZIE DI REATO »

14.30 - lunedì 20 marzo 2023

Nucleo di sicurezza urbana, tutti i dati dell’attività 2022. Migliaia di ore di controllo sul territorio, sequestrati 6 kg di droga, 121 notizie

di reato (48 per spaccio), dieci arresti, 58 i Daspo urbani. Due i sequestri di animali maltrattati. Da dicembre in azione la prima unità cinofila. Promozione dell’inclusione sociale con servizio Welfare, Unità di strada e Centro salute mentale.

Dieci arresti, oltre sei kg di droga sequestrati, 121 notizie di reato (48 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio), 58 Daspo, ma anche promozione dell’inclusione sociale in sinergia con il servizio Welfare, l’Unità di strada e il Centro di salute mentale. Questi alcuni dei numeri dell’attività svolta nel 2022 dal Nucleo di sicurezza urbana della polizia locale, specializzato nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione del disagio nelle aree più critiche della città.

Presidio alla Predara, Portela e piazza Dante. Nel corso della primavera (da aprile a giugno) è stato attivato un presidio al Parco della Predara che in poco tempo ha portato ad allontanare i soggetti che in più occasioni avevano creato preoccupazione a residenti e attività economiche. Nella zona di piazza Santa Maria Maggiore, piazza da Vinci e piazza della Portela, da febbraio 2022 sono stati disposti 202 turni di presenza in orario pomeridiano ed è inoltre proseguita l’attività di controllo di Piazza Dante per fronteggiare lo spaccio e il consumo di stupefacenti, sia con personale in divisa, sia in abiti civili, anche congiuntamente alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri. A seguito dei controlli in queste zone, sono state inoltrate 30 comunicazioni all’Autorità Giudiziaria (17 per spaccio di stupefacenti e 9 per violazioni in materia di immigrazione e permanenza sul territorio italiano). Numerose sono state le sanzioni per violazione delle norme di convivenza del Regolamento di Polizia Urbana. In 58 casi si è arrivati anche all’ordine di allontanamento (Daspo urbano): solo nelle piazze citate in precedenza sono stati 45 i provvedimenti di questo tipo.

Promozione del decoro, ordinanze antialcol, tutela degli animali. Un altro ambito d’azione del Nucleo di sicurezza urbana è quello della promozione del decoro urbano, della tutela della legalità e della dissuasione di condotte illecite per prevenire quei fenomeni che impediscono il libero utilizzo degli spazi pubblici. Oltre alle attività di controllo sono state adottate iniziative per migliorare le condizioni di vivibilità di alcune aree (ordinanze divieto di detenzione alcol in Piazza della Portela) ed è stato fornito il supporto al Consiglio comunale per le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana riguardanti il divieto di accattonaggio con animali. Nel 2022 sono pervenute una decina di segnalazioni formali da parte di cittadini e numerose chiamate per situazioni di presunto maltrattamento di animali. Il Nucleo sicurezza urbana è intervenuto in due casi con il sequestro degli animali mentre in diverse occasioni sono stati effettuati controlli congiunti con il personale veterinario dell’Azienda sanitaria e il supporto amministrativo del servizio Sostenibilità e transizione ecologica.

Promozione dell’inclusione e della solidarietà sociale. Si tratta di un’attività poco visibile, svolta dal Nucleo di sicurezza urbana in sinergia con il servizio Welfare e coesione sociale, soprattutto riguardo ai soggetti senza fissa dimora, alle persone con problemi di integrazione o ai nuclei di origine sinti e rom stanziali sul territorio comunale. Questa attività si è svolta con incontri a cadenza mensile, coinvolgendo anche il Centro salute mentale e l’Unità di strada, per le valutazioni riguardanti alcune persone problematiche e per concordare strategie di intervento sulle criticità riscontrate.

Unità cinofile. A maggio 2022 è iniziata la formazione delle due unità cinofile presso la Polizia locale di Milano e nel mese di dicembre la prima unità ha superato gli esami di abilitazione, iniziando il controllo sul territorio svolgendo 12 servizi, che hanno portato a 8 ritrovamenti al conseguente sequestro di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). La seconda unità è stata abilitata a febbraio 2023, causa la sostituzione dell’aspirante conduttore cinofilo avvenuta a settembre.

Di seguito, in dettaglio, i dati dell’attività.

Attività di rilevanza penale

• 10 arresti in flagranza di reato (anche in collaborazione con il reparto Unità operativa criminalità diffusa) della squadra mobile della Questura di Trento e con il Nucleo radiomobile e Nucleo operativo dei Carabinieri). A questi si aggiungono alcune custodie cautelari eseguite su disposizione della Procura.

• 121 notizie di reato inoltrate all’Autorità giudiziaria.

• 48 notizie di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

• 143 sequestri di sostanze stupefacenti (penali e amministrativi) per un totale di oltre 6 Kg di droga (marijuana 4.426,23 grammi, hashish 713,99 grammi, cocaina 1.043,83 grammi, eroina 10,28 grammi).

Attività amministrativa

Sono state segnalate 91 persone come consumatori di sostanze stupefacenti (nel 2021 erano state 40). Nell’attività di controllo sono state identificate 1079 persone (nel 2022 erano state 801), delle quali sottoposte 99 a fotosegnalamento digitale presso il Comando di via Maccani (rispetto alle 36 del 2022) anche in ragione delle nuove modalità di identificazione dettate dall’articolo 349 codice di procedura penale.

Di seguito i numeri delle violazioni amministrative:

– 216 i verbali per violazioni ai regolamenti comunali;

– 410 verbali per violazione del Codice della Strada;

– 58 ordini di allontanamento (Daspo)

Il costante monitoraggio del territorio, relativamente ad accampamenti e presenza di soggetti senza fissa dimora, permette di avere un quadro sufficientemente realistico della situazione delle persone in stato di necessità, da condividere con i servizi sociali. Nel 2022 sono stati effettuati oltre una decina di interventi per l’allontanamento di soggetti che occupavano in modo abusivo stabili e terreni. Si ricordano in particolare gli allontanamenti richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento per la zona del ponte del Muse e per lo stabile dell’ex Questura. Interventi sono stati effettuati inoltre all’ex Ostello di via Manzoni e all’edificio Bnl di via Vannetti. Sono inoltre stati disposti controlli costanti per la presenza di soggetti senza fissa dimora in via Sant’Antonio, via Torre Verde (Consorzio dei Comuni), Centro culturale Santa Chiara, portici di via Prepositura e in via Petrarca.

Anche la situazione relativa al campo nomadi viene monitorata in accordo con il servizio Welfare per accertare eventuali presenze non autorizzate. La presenza di rom e sinti sul territorio è oggetto di periodici controlli, al fine di accertare eventuali problematiche di sicurezza o igieniche, che possano comportare lo sgombero coatto.

Le ore di controllo nelle zone critiche della città sono state parecchie migliaia: in particolare per il presidio del territorio sono state effettuate 5.200 ore di servizio, le ore di verifiche ai parchi sono state 2.538.