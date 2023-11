GALATEO (FDI) * BOLZANO – SFONDATA VETRINA: « ENNESIMA RISSA TRA BANDE, BASTA ZONE FRANCHE »

17.38 - venerdì 10 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Sono passati solo pochi giorni dalla brutale aggressione subita dal titolare di una enoteca in Via Alto Adige a Bolzano. A pochi metri di distanza, questa volta è toccato al negozio di Otto Defranceschi, titolare del negozio Bang&Olufsen in Piazza della Parrocchia. Il negoziante, rientrato dalla pausa pranzo, ha trovato le vetrine del negozio sfondate. Il danno è frutto di una guerra combattuta a colpi di sanpietrini da parte di due soggetti stranieri, probabilmente per regolare una situazione di droga. Sul posto assieme alle forze dell’ordine, prontamente intervenute, il Consigliere di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

“A pochi giorni dalla brutale aggressione subita dal titolare dell’enoteca di Via Alto Adige il quartiere torna protagonista di violenze e reati. Due delinquenti hanno trasformato Piazza della Parrocchia in una arena da combattimento: raccolti alcuni sanpietrini da terra, hanno iniziato un fuoco incrociato che ha sfondato la vetrina di un povero commerciante. Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito. La situazione è intollerabile” – tuona il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine.

“Ho aperto il negozio nel 2004, ma da allora il quartiere è molto cambiato. Solo 3 anni fa ho subito un furto importante, oggi mi ritrovo con la vetrina sfondata, vittima di una lotta tra bande. La sera quando fa buio c’è da avere paura ad uscire dal negozio” – commenta sconsolato Otto Defranceschi, negoziante titolare della vetrina colpita.

Galateo chiede un pronto intervento.

“Per prima cosa chiederemo assieme ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia in Comune di Bolzano di mettere in sicurezza la strada: non è possibile che ci siano sanpietrini sparsi per la via e potenzialmente pericolosi. Ringraziando le forze dell’ordine prontamente intervenute non posiamo che raccogliere l’ennesima testimonianza dei residenti stremati dalla situazione. Galleria Grifone, Via Alto Adige, adesso anche Piazza della Parrocchia: Bolzano deve tornare dei bolzanini” – conclude il Consigliere Marco Galateo.