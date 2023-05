COMUNE DI TRENTO * DOLOMITI PRIDE: « SABATO 3 GIUGNO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ / PRESENTI 18 AGENTI / PREVISTI 3.500 PARTECIPANTI »

16.27 - mercoledì 31 maggio 2023

Sabato il Dolomiti Pride, le modifiche alla viabilità. Sabato prossimo 3 giugno è previsto lo svolgimento del Dolomiti Pride per il quale si prevede l’adesione di circa 3.500 partecipanti. Il raduno sarà in piazza Dante alle ore 15.00 per poi spostarsi in corteo sul seguente percorso a partire dalle 16: via Gazzoletti, via Torre Verde, piazza Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via S. Francesco d’Assisi, piazza Fiera, via S. Croce, corso III Novembre, via Perini, via Maestri, piazza Donne Lavoratrici per terminare al parco Michelin nel quartiere delle Albere.

Durante l’effettuazione del percorso, e per il solo tempo necessario al transito, saranno attuate delle deviazioni al traffico veicolare con conseguenti possibili deviazioni del trasporto pubblico urbano. Saranno adottati anche dei provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Dante (nella parte antistante il listone) ed in largo Pigarelli (spazi moto).

La Polizia locale assicurerà la viabilità, il presidio degli incroci nonché l’attuazione delle deviazioni. Saranno presenti 18 agenti, due commissari ed un funzionario.