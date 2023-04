ON. URZÌ (FDI) * COMMISSIONE “DEI SEI” / STATO-PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO « SONO STATO ELETTO PRESIDENTE, DEFINIREMO LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO AUTONOMIA »

13.17 - venerdì 14 aprile 2023

La Commissione Stato/Provincia autonoma di Bolzano dei Sei elegge l’On. Urzì alla Presidenza

Si è insediata quest’oggi la presidenza della commissione paritetica Stato/Provincia di Bolzano dei Sei. Nel corso di una seduta breve, in un clima di intesa e ampia collaborazione, è stato eletto alla presidenza l’On. Alessandro Urzì, di Fratelli d’Italia.

Compito della commissione paritetica quello di definire i testi delle norme di attuazione allo statuto di autonomia secondo principi di condivisione fra i diversi livelli istituzionali nell’interesse delle popolazioni locali. I provvedimenti vengono licenziati dal Consiglio dei ministri dopo le intese in Commissione dei Sei.

“Non posso che prendere atto – chiarisce Urzì – dell’avvio, sulla base di un sentimento positivo e di una dimostrazione di volontà unanime di collaborazione, a prescindere dalle benevole astensioni dei colleghi del gruppo linguistico tedesco che ringrazio sentitamente per l’apertura di credito espressa proprio dall’astensione, dell’impegno della commissione dei sei che sarà chiamata a una grande sfida positiva per offrire maggiori opportunità alle popolazioni della Provincia autonoma di Bolzano, nel miglior quadro di relazioni con lo Stato. I ringraziamenti sono dovuti e autentici nei riguardi dell’avvocato Eleonora Maines che ha dimostrato un alto profilo di responsabilità istituzionale e che, come giurista, e quindi con competenze tecniche, svolgerà un ruolo di primo piano, che ha dimostrato volere mettere a disposizione proprio a seguito del clima di apertura e di intesa raggiunto. Ringraziamento che estendo anche all’avvocato Anton von Walther e ai componenti con ruoli istituzionali, a livello provinciale il consigliere Carlo Vettori di Forza Italia (che ringrazio per la generosa proposta fatta del mio nome a dimostrazione del senso di squadra messo in campo) e quindi i parlamentari di lunga esperienza Manfred Schullian e Meinhard Durnwalder della Svp il cui apporto sarà strategico, prezioso e di assoluto livello di competenza”, dichiara Urzì.

La commissione sarà convocata probabilmente già entro due settimane, assieme alla Commissione dei Dodici, per individuare la scaletta delle priorità di azione su cui il presidente Urzì ha dichiarato volersi mettere rapidamente al lavoro. Lo stesso ha già annunciato la richiesta al Ministero agli affari regionali ed alla Provincia dell’elenco delle tematiche di maggiore rilevanza individuate nell’ambito delle proprie prerogative e che si ritiene debbano essere rapidamente oggetto di confronto di merito.

La Segreteria dell’On. Alessandro Urzì

Presidente della Commissione dei Sei