PAT * TRENI: « DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMANI 28/12 CIRCOLAZIONE INTERROTTA DALLE 07.30 ALLE 17:00 FRA DOMEGLIARA E VERONA PORTA NUOVA »

13.42 - mercoledì 27 dicembre 2023

Treni: la Provincia autonoma di Trento informa che nella giornata di domani 28 dicembre 2023, per consentire il disinnesco di un ordigno bellico presso la località di Verona Parona, è prevista l’interruzione della circolazione dalle ore 07:30 alle 17:00 fra le stazioni di Domegliara e Verona Porta Nuova.

Nella predetta fascia oraria i treni Regionali e Regionali Veloci subiscono limitazioni di percorso, modifiche all’orario e riprogrammazione dell’offerta.

Fra Verona Porta Nuova e Domegliara è previsto un servizio effettuato con bus, soggetti quindi a tutte le variabili derivanti dal traffico. Per questo motivo, i viaggiatori proseguiranno il viaggio con il primo treno successivo disponibile.

I punti di fermata previsti per i bus sono:

Verona PN: Piazzale esterno Stazione FS corsia E – 1;

Domegliara: piazzale esterno stazione FS.

In allegato le modifiche ai servizi previste per la giornata interessata dal provvedimento. Si precisa che i consueti canali di acquisto NON sono aggiornati.