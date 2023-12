GALATEO (FDI) * DUOMO BOLZANO – INTERRUZIONE CELEBRAZIONE : “ A NATALE USANO LA PAURA NELLA CATTEDRALE PER SOSTENERE I TERRORISTI, SE FOSSE SUCCESSO IN UNA MOSCHEA? “

21.03 - martedì 26 dicembre 2023

“Usare la paura per portare avanti le proprie idee è violento e pericoloso. La protesta pro Palestina e pro Hamas blocca la messa di Natale in Duomo a Bolzano tenuta dal Vescovo.

L’interruzione di funzioni e cerimonie religiose è tra l’altro un reato perseguibile ai sensi dell’art. 405 del Codice penale. Mi chiedo che reazione ci sarebbe stata in caso di un evento analogo nel corso di una celebrazione in una moschea, durante una delle festività più importanti per i credenti.

Questi episodi ci fanno sempre più riflettere sulla pericolosità di alcuni gruppi estremistici e sulla necessità di garantire sempre maggior sicurezza ai luoghi di culto cristiani ed ebraici presenti sul nostro territorio”.

È quanto dichiarato da Marco Galateo, Vicepresidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Trentino-Alto Adige.