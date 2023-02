APT ROVERETO (TN) * “GOLOSANEVE 2023“: « ALTOPIANO BRENTONICO, PERCORSO DI 8 KM SULLE PISTE DELLA “POLSA“ E QUATTRO TAPPE ENOGASTRONOMICHE (5/3)»

12.03 - lunedì 27 febbraio 2023

Golosaneve: il 5 marzo l’Altopiano di Brentonico torna ad essere il tempio del gusto Un percorso di 8 km lungo le piste della Polsa, quattro tappe enogastronomiche e la cucina genuina del Monte Baldo: ecco gli ingredienti dell’edizione 2023 di Golosaneve.

Domenica 5 marzo torna “Golosaneve”. La manifestazione – come sottolinea il presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo Giulio Prosser – è diventata negli anni l’evento di punta dell’inverno dell’Altopiano di Brentonico, riuscendo ad unire la possibilità di trascorrere una giornata all’aria aperta, ammirare gli ampi panorami del Monte Baldo e soprattutto degustarne i sapori autentici del territorio. L’ApT, il Comune di Brentonico e il relativo Tavolo del Turismo sono all’opera, di concerto con gli operatori e le associazioni dell’Altopiano, per organizzare una giornata impeccabile . Dopo aver individuato il percorso ottimale, che quest’anno si snoda tra i boschi e le piste della Polsa, sono state definite le quattro location che ospiteranno le soste enogastronomiche.

Poco dopo la partenza, un buon infuso caldo alle erbe del Baldo darà la giusta carica per affrontare i primi passi per raggiungere la prima tappa. Arriva quindi il momento dell’aperitivo, presso la Malga Vignola, dove un piatto composito stuzzicherà l’appetito: crema di verdure, Smacafam, formaggi e miele saranno accompagnati dalla birra artigianale di Brentonico. E visto che camminare mette appetito, ecco la seconda tappa: alla Baita Montagnola è il momento degli strangolapreti alle erbette alpine con burro, salvia e speck (o senza salume per l’alternativa vegetariana), abbinati ad un ottimo Chardonnay locale. Ancora qualche km per prepararsi al piatto principale: un buon gulasch con polenta di patate ed insalata di cavolo cappuccio, da mangiare al sole della Malga Susine sorseggiando un buon Pinot Nero DOC. Da qui poi l’ultima discesa attende i partecipanti, per terminare in dolcezza alla Baita Laghetto con torta di castagne, crostata di corniole e caffè d’orzo.

Il menù prevede l’impiego quasi esclusivo dei prodotti del Monte Baldo, sia nella preparazione dei piatti che nella mescita delle bevande. Golosaneve – spiega ancora il presidente Prosser – è l’occasione per far conoscere ai partecipanti, siano essi turisti o residenti, la bontà delle produzioni dell’Altopiano di Brentonico, dove sono ancora tanti i contadini, anche giovani, che si dedicano alla terra e che permettono di mantenere il territorio in ottimo stato, scongiurando l’abbandono della montagna.Inoltre ogni portata è stata studiata in modo tale da prevedere sia la variante vegetariana che quella adatta ai celiaci, a dimostrazione della sensibilità dell’organizzazione e della volontà di rivolgersi a tutti.

Un’altra occasione di dimostrare la forte rete associativa che permea il territorio di Brentonico, grazie all’aiuto di molti volontari dislocati tra le tappe: persone che credono fermamente nel potenziale della offerta turistica dell’Altopiano e si dimostrano sempre disponibili a proporlo al visitatore.

L’appuntamento, da segnare in agenda, è per domenica 5 marzo; necessaria la prenotazione, online su visitrovereto.it/vivi/eventi/golosaneve. Il costo è di 40 euro per gli adulti e 35 euro per i bambini.