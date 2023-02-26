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PRIMARIE PD * 45 SEZIONI SCRUTINATE SU 46 (AGGIORNAMENTO ORE 23.57) « DIRETTA FACEBOOK PD TRENTINO, DATI DAL RÌ – BETTA / BONACCINI – SCHLEIN » (VOTI VALIDI / BIANCHE / NULLE / AFFLUENZA )
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23.58 - domenica 26 febbraio 2023
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