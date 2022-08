PAT * RSA PELLIZZANO (TN): ASSESSORE SEGNANA,« NESSUNO SPOSTAMENTO PREVISTO PER GLI OSPITI, TRANQUILLIZZIAMO LE FAMIGLIE »

14.55 - sabato 27 agosto 2022

L’assessore provinciale smentisce e tranquillizza le famiglie. Rsa di Pellizzano: nessuno spostamento previsto per gli ospiti

Nessuno spostamento di ospiti dalla RSA di Pellizzano. La smentita a questa ipotesi, apparsa sulla stampa oggi, viene direttamente dall’assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento che conferma di aver ben presente la situazione e di aver avviato un confronto con la direzione della struttura allo scopo di garantire il mantenimento degli standard di qualità sempre erogati.

L’assessore ha già sentito tanto i responsabili della residenza quanto quelli dell’Azienda sanitaria: la notizia su presunti spostamenti in altre RSA è priva di fondamento e nessuno ha dato disposizioni per avviare procedure di trasferimento degli ospiti, come verrà confermato dalla stessa direzione che sta predisponendo una apposita comunicazione destinata ai familiari.

Nei prossimi giorni inoltre verrà convocato un incontro in assessorato per affrontare il tema della carenza del personale, che purtroppo – come noto – è diffuso non solo a livello provinciale ma nazionale.

Anche da parte di presidenza e direzione della APSP si smentisce che vi siano in atto o che si abbia notizia alcuna di procedure di trasferimento di utenti dalla Rsa di Pellizzano ad altra struttura. “I parametri infermieristici, dettati dall’azienda sanitaria – fanno sapere – sono stati e rimangono garantiti con la presenza del personale sia nei turni diurni che notturni. Sono infine in programma nella prossima settimana incontri con assessorato, dipartimento e azienda sanitaria volti a trovare soluzione ai problemi che potessero emergere”.