PAT * 23ESIMA MARCIALONGA STARS: VICEPRESIDENTE GEROSA, « CONOSCIAMO IL PREZIOSO LAVORO DELLA LILT, SIAMO QUI PER SOSTENERE IL SUO OPERATO »

16.16 - sabato 27 gennaio 2024

La vicepresidente Gerosa alla 23^ Marcialonga Stars: “Lo sport unisce attorno a progetti importanti”. “Lo sport unisce attorno a progetti importanti”: la vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità, Francesca Gerosa, ha commentato così la sua partecipazione oggi, a Lago di Tesero, alla ventitreesima edizione della Marcialonga Stars.

“Conosciamo il prezioso lavoro della LILT e oggi – ha aggiunto Gerosa – siamo qui a dimostrare la coesione di una comunità che cammina verso obiettivi comuni. C’è un clima di festa che scalda il cuore. Sono numerosi i partecipanti e c’è molto entusiasmo. Quello tra buone azioni, progetti importanti e sport è un connubio perfetto. E’ importante fare prevenzione e la LILT su questi temi offre un grande esempio. Siamo qui per sostenere il suo operato. E’ importante far capire a tutti, in particolare ai giovani, l’importanza di dedicare del tempo a sani stili di vita e allo sport”. Da 23 anni la LILT trentina, presieduta da Mario Cristofolini, organizza la Marcialonga Stars. La manifestazione vuole essere un momento sportivo e benefico, di sensibilizzazione e di solidarietà, anche con l’obiettivo di raccogliere fondi per iniziative in favore dei malati oncologici.

La Marcialonga Stars richiama infatti volti noti – personaggi del mondo dello sport, della politica, dello spettacolo, dell’economia e della cultura – che, assieme ai sostenitori e soci LILT, si cimentano sugli sci da fondo, con le ciaspole o con gli scarponcini da montagna lungo un percorso presso il centro del fondo di Lago di Tesero.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica nella prevenzione delle più comuni malattie e anche di raccogliere fondi per le attività della LILT trentina negli ambiti della diagnosi precoce e dell’ assistenza ed ospitalità agli ammalati e ai loro famigliari.

Tanti, come detto, i partecipanti alla manifestazione, con una importante componente femminile. Con la vicepresidente Gerosa al traguardo anche le rappresentanti dell’associazione “La voce delle donne”, che oggi ha voluto contribuire, con un suo gruppo, a promuovere l’attività fisica come strumento di benessere e di solidarietà, a sostegno della LILT.