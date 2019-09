PAT * SCUOLA – VISITA GOTTARDI ISTITUTO “LORENZO GUETTI” DI TIONE: « RICORDATE CHE LE SCELTE CHE FATE ORA AVRANNO RIFLESSI SULLA VOSTRA VITA PER GLI ANNI A VENIRE »

Scuola, dall’assessore Gottardi l’invito a coltivare impegno e partecipazione. Un invito a coltivare impegno e partecipazione, come elementi fondamentali per realizzarsi, sia come persone che come lavoratori, e per far crescere la comunità: lo ha rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione l’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi che questa mattina ha incontrato ragazzi e personale scolastico in occasione del primo giorno di scuola. Lo ha ricevuto il dirigente scolastico Alessandro Fabris.

Salutando gli alunni, l’assessore ha sottolineato il valore della partecipazione, sia alla vita scolastica, così importante per disegnare il futuro di ognuno, che a quella sociale. “Siete – ha detto Gottardi – gli artefici del vostro futuro e di quello della comunità. Ricordate che le scelte che fate ora avranno riflessi sulla vostra vita per gli anni a venire”.

L’assessore Gottardi ha invitato i ragazzi a vivere con entusiasmo l’esperienza scolastica che rappresenta una grande opportunità e va vissuta come un vero e proprio lavoro. Li ha anche messi in guardia dalle insidie delle nuove tecnologie.

“ Iniziate – ha aggiunto l’assessore – un percorso che avete scelto voi e che dovete vivere con entusiasmo, senza paura di sbagliare, perché gli errori fanno parte della vita e c’è sempre la possibilità di rimediare”.

L’istituto accoglie circa 900 studenti oltre a quelli che frequentano la formazione per adulti. Sono diversi i percorsi formativi che propone: indirizzi liceali (Scientifico, compresi Scienze applicate e Professioni del Turismo di Montagna, Linguistico, Scienze Umane), indirizzi tecnici (Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Costruzioni, Ambiente e Territorio, anche con l’opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni) e educazione degli adulti (Amministrazione, Finanza e Marketing, Informatica e Telecomunicazioni, Scuola Secondaria di Primo Grado, Corsi di italiano per stranieri, Corsi didattici e culturali).