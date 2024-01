GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * TRENTO – POLO GIUDIZIARIO: FUGATTI, « LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CARCERE SARÀ ULTIMATA NEL 2026, COSTO 60 MLN »

15.03 - sabato 27 gennaio 2024

Polo giudiziario di Trento: Fugatti, la ristrutturazione dell’ex carcere sarà ultimata nel 2026. “Entro febbraio sarà avviata la procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti per la fine dell’estate 2024 e la ristrutturazione dell’ex carcere dovrebbe terminare nel 2026”.

Lo ha annunciato il Presidente della Regione Maurizio Fugatti durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario facendo il punto della situazione sulla realizzazione del nuovo polo giudiziario.

“È stata completata la prima fase con la realizzazione del parcheggio est – ha spiegato Fugatti – ora si sta lavorando alla ristrutturazione dell’edificio ex carcere. Il progetto esecutivo è completato ed è attualmente in corso di approvazione”.

Per la costruzione del nuovo Polo Giudiziario di Trento, lo ricordiamo, sono stati stanziati 60 milioni di euro.

La terza fase vedrà la Regione impegnata a occuparsi della realizzazione del nuovo edificio destinato alla Procura della Repubblica e al Tribunale di sorveglianza con parcheggio interrato. Qui si prevede di completare la progettazione e avviare l’appalto dei lavori nel 2025.

L’ultima fase riguarderà la ristrutturazione dell’edificio storico del Tribunale che avverrà solo al termine delle fasi precedenti per consentire lo spostamento delle attività e garantire il proseguimento del lavoro giudiziario.

Per quanto riguarda il Polo di Bolzano è stato individuato, un immobile ritenuto idoneo ad ospitare l’intero comparto degli uffici giudiziari in tempi contenuti e che si collocherebbe vicino al Palazzo di Giustizia. Le risorse per l’acquisto della nuova sede sono già a disposizione, ora sono in corso le verifiche tecniche e il confronto con gli uffici giudiziari prima di prendere una decisione finale.