PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PRECISAZIONE PAT – CALO LAVORI PUBBLICI 2019: « IL CONSUNTIVO DEVE ESSERE FATTO A FINE ANNO, LE AGGIUDICAZIONI RISENTONO DI TEMPISTICHE DIVERSE TRA LORO »

Lavori pubblici, il consuntivo a fine anno. Precisazione in merito ad un articolo apparso oggi su un quotidiano locale.

In merito a quanto riferito oggi da un quotidiano, relativamente ad un calo dei lavori pubblici nel 2019, la Provincia autonoma di Trento intende fare alcune precisazioni. Innanzitutto, è evidente che il consuntivo deve essere fatto a fine anno, in quanto le aggiudicazioni risentono di tempistiche diverse tra loro, dovute ai tempi delle procedure di appalto.

In generale, la riduzione segnalata nei primi 7 mesi del 2019, pari al 25% rispetto al 2018, risente degli importi inferiori delle aggiudicazioni: nel 2018 il bando di maggiori dimensioni (la Loppio-Busa, comprensivo della bonifica della Maza ) è stato aggiudicato per un totale di 82 milioni. Anche la variante di Cles è stata aggiudicata nel 2018, per 38 milioni.

Nel 2019, invece, verranno aggiudicati fra gli altri il polo congressuale (25 milioni), il Palasport e il Palafiere di Riva (altri 25 milioni). A questi si sommano il liceo Maffei, sempre da Riva del Garda, e la Meccatronica di Rovereto.

Complessivamente nei prossimi APAC potrà aggiudicare appalti per almeno 80 milioni di Euro. A questi si sommeranno entro la fine dell’anno altri 40 milioni circa di appalti “minori” assegnati agli enti locali con l’assestamento di Bilancio.

Di conseguenza, entro la fine dell’anno, gli appalti provinciali si allineeranno alle cifre del 2018. Va evidenziato peraltro che è concettualmente sbagliato raffrontare annate diverse sulla base delle pure cifre, e che in ogni caso non si può parlare sic et simpliciter di somme “perse”.

La messa a gara in una certa annata di opere importanti e molto attese (in futuro ad esempio il Not) necessariamente comporta delle discontinuità rispetto alle annate precedenti. Ciò vale anche per tutti gli stanziamenti effettuati dalla Provincia dopo la tempesta Vaia, essenzialmente sempre per opere pubbliche. In tutto è prevista nel 2019 una spesa di 130 milioni di euro (di cui almeno 60 ancora da conteggiare e quindi non risultanti dalle stime fatte fino ad oggi).