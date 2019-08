MISS ITALIA *  FLASH MOB CONTRO LA MERCIFICAZIONE: « 187 DONNE A SOSTEGNO DELLA LIBERTà »

Miss Italia, il flash mob contro la mercificazione 187 miss a sostegno della libertà. “Basta violenza sulle donne” , “Libera di scegliere la mia vita” , “La bellezza non è una colpa” , “Tutte le donne sono Miss Italia”. Sono solo alcune delle frasi esibite oggi durante un flash mob di protesta delle concorrenti di Miss Italia. Le 187 aspiranti miss, riunite a Venezia Mestre per le prefinali, hanno voluto rispondere così agli attacchi ricevuti in questi giorni da alcuni esponenti politici.

“Sentire parlare di mercificazione della donna riferito al Concorso che ha attraversato, raccontandolo, la storia del costume italiano con garbo e autenticità, mi fa sorridere”, ha detto la patron a margine della manifestazione”. “Bisogna rispettare le donne nelle loro scelte – ha poi precisato – anche quelle di proporsi per il loro talento e la loro bellezza”.