CCIAA – TRENTO * AEROPORTO “CATULLO“ – VERONA: « PROGETTO “ROMEO”, POTENZIAMENTO SCALO ED OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE »

La riunione della Giunta camerale dello scorso 15 dicembre è stata l’occasione per conoscere e approfondire lo sviluppo e l’interconnessione logistica che sottende alle prospettive di funzionamento dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, azienda partecipata dalla Camera di Commercio di Trento.

Sono infatti in pieno svolgimento i lavori di ampliamento della struttura scaligera, iniziati nel 2022, che termineranno entro la metà del 2025, anno delle Olimpiadi. Paolo Arena e Alessandra Bonetti, rispettivamente Presidente e Amministratrice delegata dell’Aeroporto Catullo, hanno illustrato i dettagli del “Progetto Romeo”, che assorbirà investimenti per oltre 85 milioni di euro e che punta ad accrescere in modo consistente la competitività dello scalo veronese, aumentandone sia il numero delle rotte, nazionali e internazionali, sia quello dei passeggeri. Il piano riguarda principalmente la riqualificazione del terminal partenze, che sarà ampliato di oltre 11mila metri quadrati, a cui si aggiungerà la ristrutturazione di oltre 10mila metri quadrati di aree già esistenti.

L’intervento di ristrutturazione e ampliamento, che sta avvenendo senza richiedere la chiusura dello scalo, migliorerà l’aspetto estetico della struttura aeroportuale, ma soprattutto la sua fruibilità per compagnie aeree e passeggeri. Il progetto di quello che viene definito come “il più grande cantiere aeroportuale d’Italia” riserva particolare attenzione alla sostenibilità dell’opera: risparmio energetico, riduzione di CO2, uso di materiali riciclati e riciclabili, impianti innovativi studiati per la realizzazione di una struttura all’avanguardia, ecc.

L’invito rivolto al nostro territorio è quello di attivarsi per adottare politiche imprenditoriali in grado di cogliere le potenzialità legate all’operatività di un grande aeroporto internazionale. Si tratta di un progetto di doppio interesse per le imprese trentine. Da un lato potranno usufruire di una rete di trasporto aereo notevolmente ampliata e potenziata, dall’altro possono concorrere allo sviluppo di azioni in grado di connettere al meglio lo scalo con il nostro territorio e, in particolare, con le valli periferiche ad alta intensità turistica, attivando, per esempio, servizi di interconnessione digitale e di integrazione logistica.