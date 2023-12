DOLOMITI ENERGIA * ALTROCONSUMO: « ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, ABBIAMO OTTENUTO IL SIGILLO “PROVIDER CONSIGLIATO” IN ITALIA »

16.31 - mercoledì 20 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dolomiti Energia ha ottenuto il sigillo Altroconsumo come Provider Consigliato in Italia per l’energia elettrica e gas naturale

Dolomiti Energia, la società che fornisce energia e gas a oltre 700.000 clienti in tutta Italia, è ancora una volta ai vertici della classifica italiana dei migliori fornitori di prodotti energetici. È quanto emerge dai risultati dell’indagine condotta da Altroconsumo, che ha designato i migliori fornitori di energia elettrica e gas naturale con servizi su tutto il territorio nazionale. Un riconoscimento per Dolomiti Energia che ora è anche certificato dal Sigillo “Provider consigliato”.

Dall’indagine emerge con chiarezza che, per poter posizionarsi nei primi posti nella graduatoria di Altroconsumo, un fornitore deve garantire alti livelli di qualità a 360 gradi, ottenendo risultati encomiabili su tutte le variabili in esame. I risultati dell’analisi hanno posizionato Dolomiti Energia al terzo posto per l’energia elettrica, con un punteggio di 78/100, e al quarto posto per il gas, con un punteggio di 75/100.

Per stilare la classifica, Altroconsumo ha raccolto l’esperienza di poco meno di trentamila clienti e si è basata su tre grandi categorie di variabili: la correttezza del contratto, con l’analisi delle condizioni contrattuali, la soddisfazione complessiva dei clienti, con particolare focus sulla soddisfazione nell’accesso al call center, ai canali digitali e per la trasparenza delle bollette.

Donata Dallavo, Direttrice Operations di Dolomiti Energia, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di questo risultato frutto dell’ascolto dei clienti e degli investimenti in formazione e in tecnologie; agevolare la relazione con il cliente e soddisfare le sue aspettative sono fra gli obiettivi più importanti e impegnativi del nostro lavoro. Proprio in questo momento storico, che vede avvicinarsi la fine del Servizio di Maggior Tutela e la completa liberalizzazione del mercato in Italia, per i clienti questa classifica rappresenta uno strumento utile per orientarsi nella scelta e permette di valutare non solo la convenienza delle varie offerte commerciali, ma anche gli aspetti di servizio e relazione con noi”.