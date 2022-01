MERLER – GIULIANI – URBANI * LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO PAOLO PICCOLI: « INACCETTABILE NON CONSENTIRE LA REPLICA PER “FATTO PERSONALE” »

9:39 - 26/01/2022

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO DOTT. PAOLO PICCOLI

Erg. Presidente dottor Paolo Piccoli,

con la presente, intendiamo esprimere nei Suoi confronti tutto il biasimo dei nostri Gruppi consiliari comunali: Fratelli d’Italia, Trento Unita e Lega Salvini, per quanto accaduto in Aula nella seduta di martedì 25 gennaio 2021.

Riteniamo inaccettabili le parole del Sindaco Ianeselli, il quale ha accusato, senza mezzi termini, il collega Capogruppo Urbani di muovere solitamente “insinuazioni gravi e senza fondamento alcuno”.

Inaccettabili queste parole, così come riteniamo inaccettabile non consentire la replica ad un collega per “fatto personale”. Lei hai negato il diritto di replica e di difendersi in Aula ad un capogruppo.

Presidente, la Sua figura è quella di garante dei diritti di tutti i Consiglieri, non di stopper degli stessi ovvero di difensore del Sindco e della Giunta! Con la presente chiediamo quindi che nella prossima Conferenza dei capigruppo sia inserito all’ordine del giorno il tema dell’interpretazione dell’articolo del Regolamento interno del Consiglio comunale, relativo all’intervento che va garantito al consigliere, per fatto personale.

I CAPIGRUPPO

ANDREA MERLER – TRENTO UNITA

BRUNA GIULIANI – LEGA SALVINI

GIUSEPPE URBANI – FDI