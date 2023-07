“PADEL HALL CLUB “ SPORT: « A MATTARELLO (TRENTO) I NUOVI CAMPI, UN’IDEA DI GASPERETTI – BONALUMI – VETTORI – BENATTI »

21.58 - venerdì 14 luglio 2023

Padel che passione!! Il movimento del Padel in Trentino ha da qualche giorno un nuovo punto di riferimento. A Mattarello di Trento in Via Nazionale 154A nasce Padel Hall Club. Un’ idea di 4 giovani imprenditori locali (Alessandro Gasperetti, Davide Bonalumi, Patrick Vettori, Federico Benatti) , uniti dalla passione per lo sport e dall’entusiasmo imprenditoriale nata due anni fa e concretizzata seguendo il grande appeal e sviluppo che lo sport del Padel sta determinando in Europa, in Italia e in Trentino.

Qualità dei servizi offerti, forte innovazione tecnologica , dalla prenotazione all’utilizzo dei campi tutto avviene via App e sito Internet, sono i punti di forza di questi due nuovi campi a sud di Trento. Il padel, sport per tutti dai più esperti a chi decide di provarlo per la prima volta, si conferma essere una pratica in costante e forte crescita e questa nuova iniziativa andrà certamente a soddisfare le aspettative di un pubblico sempre più numeroso.

Tutte le informazioni e dettagli su: www.padelhallclub.it e su tutti i nostri canali social!. Padel Hall Club , un’iniziativa in collaborazione con Cura, Concessionario Dorigoni SPA.