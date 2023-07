APT VAL DI NON (TN) * “GIORNATA ECOLOGICA”: « LAGO SANTA GIUSTINA, RIPULITE LE ACQUE DEL BACINO DAL LEGNAME ACCUMULATO (150 TONNELLATE) »

21.16 - venerdì 14 luglio 2023

Anche quest’anno ha avuto un riscontro estremamente positivo la “Giornata ecologica” al Lago di Santa Giustina, svoltasi sabato 8 luglio nel cuore della Val di Non, che ha visto il coordinamento della Comunità della Val di Non e la partecipazione attiva dei Corpi dei Vigili del Fuoco di Cles, Taio, Tassullo e Nanno ,dell’Associazione Pescatori nonché il supporto di Dolomiti Edison Energy.

Il gruppo di volontari si è ritrovato di buon mattino in riva al lago per ripulire le acque del bacino artificiale dai materiali accumulati nell’ultimo periodo. E’ stata effettuata una pulizia completa del bacino, anche in prossimità della diga e in prossimità della località Le Plaze, ormai biglietto da visita dell’intera valle. L’operazione di pulizia è ormai appuntamento fisso, e quindi ogni anno i volontari hanno potuto acquisire sempre più esperienza e mettere in atto metodi di intervento sempre più mirati.

Il materiale recuperato alla fine della manifestazione è stato stimato in circa 150 tonnellate, e si è trattato per lo più di materiale naturale, cioè di legname trasportato dal torrente Noce. Grazie infatti alla pulizia costante delle acque e al maggior rispetto della gente nei confronti dell’ambiente, negli anni si è ridotto notevolmente il recupero di rifiuti quali plastiche e simili. Un segnale che fa ben sperare per il futuro. La giornata si è conclusa con un momento conviviale e con la soddisfazione di tutti i volontari partecipanti.