CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « VITTIMA DI STALKING MA NESSUNO INTERVIENE, RAJAE AIUTA UNA DONNA A RACCOGLIERE LE PROVE »

19.13 - lunedì 25 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prima attenzioni non richieste, poi minacce e una vera e propria persecuzione, con atti vandalici contro la sua auto e insulti scritti sui muri del palazzo. È l’inferno che sta vivendo Carmen, vittima di un caso di stalking che, dopo svariati tentativi di denunce andate a vuoto (anche se corredate da documentazione inequivocabile), ha chiesto aiuto a Striscia la notizia per proteggere sé stessa e i suoi bambini da un persecutore (finora) impunito, che abita di fronte a lei. «Sono andata più volte a denunciarlo, ma i Carabinieri mi hanno sempre risposto che senza prove non possono fare nulla. Ma come faccio a fare dei video? Quando lo vedo mi impaurisco…», spiega la donna ai microfoni del tg satirico.

Allora Rajae fa montare delle telecamere nascoste nell’auto di Carmen e filma il presunto stalker nell’atto di sputarle sulla macchina e romperne il finestrino, fornendole finalmente le prove (si spera) per fermarlo. L’inviata tenta anche di incontrarlo. Ma trova i Carabinieri che, chiamati dai genitori dell’uomo, allontanano l’inviata di Striscia e le chiedono anche i documenti. Come è possibile che le Forze dell’ordine intervengano subito per bloccare Rajae, mentre la donna molestata rischia di essere lasciata sola?

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).