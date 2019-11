PAT * ASSISTENZA FAMILIARE: « UN DDL PER SOSTENERE IL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO NELLA PROSECUZIONE DI UN’ESISTENZA DIGNITOSA »

Un ddl a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà. Lo ha presentato oggi la Giunta provinciale.

Un ddl per sostenere il coniuge separato o divorziato nella prosecuzione di un’esistenza dignitosa, nel recupero dell’autonomia abitativa e nell’esercizio dei ruoli materno e paterno. Lo ha approvato oggi la Giunta provinciale, nella tradizionale riunione del venerdì, prevedendo interventi di sostegno economico, abitativo, di assistenza e mediazione familiare.

“Fra le azioni, va segnalata in particolare la possibilità di assegnare alcuni alloggi pubblici, al di fuori delle ordinarie graduatorie approvate dagli enti locali, ai coniugi legalmente separati o divorziati che non siano in condizione di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno abitativo per sé e, eventualmente, per i propri figli – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – . Si tratta di intercettare una particolare e grave situazione di bisogno determinata dalle difficoltà economiche e alloggiative, che spesso accompagnano un evento di separazione o di un divorzio”.

Le spese stimate sono pari a 100.000 euro per l’anno 2020 e 200.000 euro per l’anno 2021.

Ora il ddl passerà all’esame del Consiglio provinciale.