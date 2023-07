PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ” GIORNATA COMUNI EUREGIO 2023 “: « IL 21 LUGLIO, A CAVALESE CON FUGATTI – KUENZER – FINATO – GILMOZZI »

15.16 - venerdì 14 luglio 2023

Il 21 luglio, in Val di Fiemme, si terrà la Giornata dei Comuni dell’Euregio 2023. “La gestione del bosco in primo piano” sottolinea il presidente del Consiglio dei Comuni Euregio, Paride Gianmoena.

La Val di Fiemme sarà location della Giornata dei Comuni dell’Euregio 2023, in programma venerdì 21 luglio. “Sarà l’occasione per affrontare insieme problemi comuni che riguardano le nostre zone boschive” ha affermato il presidente del Consorzio dei Comuni trentini e del Consiglio dei Comuni dell’Euregio, Paride Gianmoena. La Giunta provinciale verrà rappresentata dall’assessora Maria Hochgruber Kuenzer, mentre i Comuni altoatesini saranno rappresentati dal presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, Andreas Schatzer.

Il Consorzio dei Comuni trentini ha previsto un fitto programma, che mira a sottolineare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Trentino, Alto Adige e Tirolo. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 21 luglio alle ore 10.45 al Palafiemme centro congressi, a Cavalese (Trento), in via Fratelli Bronzetti 64.

Parteciperanno l’attuale presidente dell’Euregio e presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer,i tre presidenti del Consorzio dei Comuni dell’Euregio, il sindaco di Cavalese, Sergio Finato, e il presidente della Magnifica Comunità di Fiemme, Mauro Gilmozzi.

Tra i fattori da analizzare, verranno posti in primo piano la gestione delle foreste e i pascoli. Durante la giornata, si svolgeranno incontri ed eventi volti a promuovere ulteriormente la collaborazione tra i Comuni dell’Euregio. “I rappresentanti delle diverse comunità si incontrano per discutere delle sfide comuni, condividendo idee e pianificando progetti futuri: momenti di dialogo fondamentali per il mantenimento di relazioni solide e per garantire una crescita dell’Euregio” ha anticipato Gianmoena.