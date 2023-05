DOLOMITI AMBIENTE * IGIENE URBANA – TRENTO E ROVERETO: « SVILUPPO SOSTENIBILE, VISITA AGLI IMPIANTI DA PARTE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO »

09.45 - mercoledì 3 maggio 2023

Una delegazione del Comune di Sondrio in visita a Dolomiti Ambiente. Una delegazione del Comune di Sondrio nei giorni scorsi è stata in visita presso Dolomiti Ambiente la società del Gruppo Dolomiti Energia che si occupa di igiene urbana a Trento e Rovereto. L’occasione ha permesso alla delegazione di visitare alcuni impianti di Dolomiti Ambiente e di approfondire l’organizzazione tecnica e il modello gestionale attuato dalla società nella gestione dei propri servizi a beneficio dei cittadini di Trento e Rovereto. L’incontro si è inserito nel quadro estremamente attuale del dibattito nazionale su come affrontare lo sviluppo sostenibile delle città e ha permesso di approfondire anche temi più ampi legati alla raccolta differenziata e al riciclo dei materiali, come modelli virtuosi di economia circolare.

In particolare la delegazione ha potuto apprezzare i risultati raggiunti e consolidati a Trento e Rovereto che collocano l due realtà trentine da anni ai vertici delle classifiche nazionali per percentuale di rifiuti differenziati, ma anche le prospettive che la società si è posta per contribuire a città più sostenibili e attente all’ambiente, per costruire insieme ai cittadini un futuro migliore per tutti. All’incontro hanno partecipato Carlo Mazza – assessore all’ambiente urbanistica e mobilità del Comune di Sondrio Giuliana Zuccoli – assessore ambiente del Comune Morbegno, Graziano Murada – sindaco di Albosaggia, Valter Micheloni – assessore all’ambiente e sport del Comune di Albosaggia oltre ai rappresentanti istituzionali erano presenti anche Lorenzo Bagnacani, Francesco Di Clemente, Andrea Duico, Michele Mozzi, Ivan Cremonini, Barbara Valli e Angela Fogliata di SECAM spa la Società per l’Ecologia e l’Ambiente partecipata dai 77 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio che realizzerà il progetto di raccolta differenziata.