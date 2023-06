MOLVENO HOLIDAY * “5 VELE” / LEGAMBIENTE – TOURING: “ IL LAGO TRENTINO TORNA IN VETTA ALLA CLASSIFICA, SI CONFERMA META IDEALE PER LE VACANZE “

19.00 - venerdì 16 giugno 2023

È stata presentata a Cannero Riviera la guida “Il mare più bello 2023” che prevede l’assegnazione da parte di Touring Club e Legambiente delle Cinque Vele. A trionfare in classifica, tra le località lacustri, è ancora una volta il Lago di Molveno, già Lago più Bello d’Italia per nove volte (dal 2014 al 2023), di cui sette consecutive, grazie alle sue acque cristalline e i servizi d’eccellenza

Da oltre vent’anni “Il mare più bello”, la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all’insegna della responsabilità e della qualità ambientale, offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale planetaria. Tante pratiche concrete sulle quali cominciare a cambiare le sorti del Pianeta.

E il Lago di Molveno ha risposto in maniera eccellente ai parametri di giudizi riuniti nelle due categorie di selezione – qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. La scelta degli indicatori e la loro attribuzione a differenti macroaree ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti in ambito europeo con il contributo della rete delle ecolabel che seguono i criteri del progetto Life “VISIT”. Circondato dalle Dolomiti di Brenta patrimonio UNESCO, il lago ha ricevuto il punteggio massimo, le cinque vele, parametro assegnato in base alla purezza delle acque oltre che, come detto, alla qualità ambientale, alla presenza di servizi e al consumo energetico in chiave sostenibile.

Tra i comuni sui laghi, sono dodici quelli che hanno ottenuto la bandiera delle Cinque Vele, distribuiti in sei regioni. Molveno, ha conquistato il primo posto in classifica confermando come sia virtuoso pensare con lungimiranza alle strategie di sviluppo turistico del territorio, nell’ottica di un adeguato equilibrio tra abitanti, ospiti e ambiente. Fare escursioni in bici e a piedi attorno al lago, rilassarsi in barca a vela, provare il sup o l’e-boat o semplicemente godersi la splendida spiaggia di 12 ettari con prato all’inglese: il lago di Molveno è una cornice straordinaria per praticare gli sport d’acqua ma offre anche una serie di servizi e attività adatte a tutti, con tre parchi giochi per bambini e famiglie, un grande centro piscine all’aperto con scivoli e giochi d’acqua, ma anche pump track, minigolf, tennis.

Questo riconoscimento va al grande impegno di ogni singolo attore all’interno della comunità di questo piccolo borgo trentino ai piedi delle Dolomiti e la conferma che la strada intrapresa è quella giusta•

“Quest’anno per il lago di Molveno c’è una doppia soddisfazione: l’assegnazione delle 5 vele e il primo posto nella classifica per il “lago più bello d’Italia. È un apprezzamento di particolare prestigio poiché viene da due autorevoli soggetti, Legambiente e Touring Club Italia. Sono riconoscimenti che ci stimolano a perseguire i nostri obiettivi di conservazione e valorizzazione dell’ambiente. – – ha detto il sindaco Matteo Sartori – Particolarmente apprezzato è stato lo studio voluto dal Comune in sinergia con APT e Provincia sulla “nuova gestione dei flussi turistici”.

Uno speciale plauso va alla comunità di Molveno per l’attenzione e l’impegno che da sempre riserva al nostro territorio”.

Molveno è un esempio virtuoso di gestione sostenibile di un territorio di straordinaria bellezza, dove le imponenti Dolomiti di Brenta sembrano abbracciare le acque limpide del lago. Per tutelarlo, ogni cittadino, istituzione e operatore si impegna costantemente e quotidianamente nella conservazione e valorizzazione dell’eccellenza di una natura unica e per questo fragile.

Parole di soddisfazione arrivano anche da Alessandro Bettega, Presidente di Molveno Holiday, consorzio che riunisce tutti gli attori turistici di Molveno: “Sono orgoglioso che il lago di Molveno abbia ricevuto nuovamente questo importante riconoscimento, che premia soprattutto l’attenzione che tutti gli operatori privati e l’amministrazione pubblica impiegano ogni anno nel preservare al meglio una delle nostre più importanti ricchezze, il lago”.