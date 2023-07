CONSIGLIO PAT * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ: « LA PRESIDENTE TAUFER IN PARLAMENTO, PER LA CONFERENZA DELL’ATTIVISTA IRANIANA MARYAM RAJAVI »

18.03 - giovedì 13 luglio 2023

Paola Maria Taufer, presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trento, ha partecipato a due importanti eventi presso il Parlamento italiano. Il 12 luglio 2023 ha segnato una data storica per la Conferenza delle Presidenti delle Commissioni Regionali e delle Province Autonome per le Pari Opportunità.

Vi riportiamo i due importanti appuntamenti di questa giornata, diversi tra loro ma entrambi di grande rilevanza e spessore.

Le Presidenti delle Commissioni hanno partecipato a Montecitorio alla emozionante conferenza di Maryam Rajavi, attivista iraniana che si batte da anni per la democrazia, i diritti umani e contro le sopraffazioni e le sanguinose violenze – rivolte in particolar modo verso le donne – nel suo paese. Maryam Rajavi ha chiesto con forza che il popolo, il Parlamento e il Governo Italiani si impegnino, insieme alla comunità internazionale, per il riconoscimento dei diritti e che sostengano la lotta degli uomini e delle donne iraniane contro la dittatura religiosa in atto in Iran.

L’incontro è stato condotto dall’on. Emanuele Pozzolo, con la partecipazione, tra gli altri, del prof. Carlo Cottarelli, a dimostrazione che tutte le forze politiche concordano nel sostenere questa battaglia.

In seguito, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, in Sala Regina, le Presidenti delle Commissioni Pari Opportunità italiane, tra cui Paola Maria Taufer – che ha contribuito alla stesura del documento – hanno sottoscritto lo Statuto della Conferenza rivisto in questi mesi con il coordinamento della presidente della Conferenza Dusy Marcolin della Regione Friuli Venezia Giulia.

La giornata ha segnato un importante passo nel percorso di condivisione, supporto, scambio di buone prassi e confronto anche con Regioni e Governo per il raggiungimento delle Pari Opportunità a 360 gradi, rimanendo concentrate anche sul grande e grave tema della violenza di genere.