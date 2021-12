ITAS MUTUA * SOLIDARIETÀ: « I DELEGATI DEI SOCI DEVOLVONO IL LORO COMPENSO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, IMPEGNATE IN INIZIATIVE BENEFICHE »

9:43 - 20/12/2021

I delegati dei soci assicurati di ITAS Mutua, su base volontaria, hanno devoluto il loro compenso previsto per la partecipazione all’assemblea di aprile, alle associazioni impegnate in iniziative benefiche. Come lo scorso anno, la Compagnia ha voluto dare un segnale concreto di compartecipazione all’iniziativa, raddoppiando la somma donata.

“Ancora una volta i delegati dei soci assicurati si sono distinti per sensibilità e aderenza ai valori della Mutua – afferma orgogliosamente Giuseppe Consoli, presidente ITAS – Lo spirito di condivisione, l’aiuto sociale e l’attenzione per chi ha esigenze particolari, sono tra i tratti distintivi di ITAS e non è da tutte le compagnie assicurative poter contare sul contributo di veri e propri ambasciatori sul territorio in grado di dare espressioni concrete a questi valori fondamentali.”

I fondi raccolti, per un totale di 55.000 euro, sono assegnati a:

– ITASolidale riceve 54.000 euro

ITASolidale onlus nasce nel 2006 dall’idea di un gruppo di lavoratori di ITAS Mutua con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà sociale e diffondere i valori fondativi della sicurezza e della mutualità che ispirano la Compagnia dal 1821. Attraverso un fondo alimentato dalle contribuzioni volontarie dei dipendenti e integrato a sua volta da ITAS Mutua, il comitato cresce e diventa una vera e propria associazione onlus nel 2020, costituita da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS.

Per maggiori informazioni: https://www.itasolidale.it/

– TiNCORAGGIO riceve 1.000 euro

L’organizzazione di volontariato TiNCORAGGIO nasce per volontá di alcuni professionisti, che operano nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia e si occupano quotidianamente della prematurità e del neonato patologico. La partecipazione attiva di alcuni genitori che, con i loro piccoli, hanno affrontato un intenso percorso all’interno di questa unità operativa, ha permesso di definire quali fossero i loro bisogni e come soddisfare al meglio le loro esigenze. TiNCORAGGIO si impegna a incentivare la qualità della degenza dei neonati e delle loro famiglie attraverso progetti che li sostengano e facilitino il loro percorso in reparto

Per maggiori informazioni: https://www.tincoraggio.org/