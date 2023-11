COMUNE TRENTO * PARCHEGGIO EX SIT: « DAL 6/11 CHIUDE, ATTENZIONE ALLA MOBILITÀ ANTISTANTE CHE VERRÀ MODIFICATA »

09.55 - giovedì 2 novembre 2023

il parcheggio all’ex Sit. Attenzione alla mobilità antistante che verrà modificata. Con lunedì prossimo 6 novembre il parcheggio denominato ex Sit di via Canestrini chiuderà definitivamente per lasciare posto alla realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità finanziato principalmente con fondi del Pnrr.

La prima fase di lavorazioni comporterà una modifica alla viabilità antistante il cantiere (Lung’Adige Monte Grappa) con due successive configurazioni della viabilità esistente:

– una prima fase di tre settimane a partire dal 6 novembre prevede l’occupazione con l’area di cantiere delle attuali corsie in direzione nord. In questo periodo al posto delle due attuali corsie in direzione sud verrà istituito il doppio senso di marcia (una corsia verso sud e una verso nord); in prossimità della rotatoria di S. Lorenzo si avranno nuovamente due corsie in direzione sud e due in direzione nord. La fermata dei vettori privati (Flixbus) viene spostata nell’attuale golfo per i bus a ovest della strada.



– – una seconda fase, da metà dicembre a marzo 2024, nella quale la recinzione di cantiere verrà arretrata fino all’attuale prima corsia in direzione nord. In questa fase la viabilità in direzione sud avrà nuovamente le due attuali corsie, mentre la viabilità in direzione nord tornerà ad avere una sola corsia; in prossimità della rotatoria di S. Lorenzo si manterranno le due corsie in entrambe le direzioni.

Infine per consentire un rapido ed efficiente collegamento con il centro città dal parcheggio ex Zuffo e dal parcheggio ex Italcementi, con lunedì 6 novembre sarà attivata la nuova Linea N con le seguenti frequenze di corsa e con normale biglietto urbano: dal lunedì al sabato dalle 6.45 alle 21 ogni 15 minuti; la domenica e i festivi dalle 8 alle 21 ogni 30 minuti.

In allegato la planimetria delle due fasi di modifica della viabilità.