MUSE – TRENTO * “LE NOTTI DEI PIPISTRELLI“: « CON ANDREA PERESWIET SOLTAN, TRE LE SERATE DEDICATE AI CHIROTTERI (28-29-30 /8)

10.47 - venerdì 25 agosto 2023

Durante l’International Bat Night, evento che ricorre ogni anno dal 1997, le agenzie per la conservazione della natura e le ONG di tutta Europa trasmettono informazioni al pubblico sul modo in cui vivono i pipistrelli e sul perché vadano protetti. Per l’occasione vengono proposte presentazioni, mostre e passeggiate con i pipistrelli, offrendo anche l’opportunità di ascoltare i suoni che questi mammiferi volanti emettono, grazie al supporto della tecnologia a ultrasuoni.

Quest’anno l’International Bat Night approda anche in Trentino, con ben tre eventi organizzati da WWF Trentino, dalla Rete di Riserve del Brenta e dalla Fondazione Castel Pergine! Sarà una settimana ricchissima di occasioni per soddisfare ogni nostra curiosità e magari per toglierci qualche infondata paura sui nostri amici alati, restando per qualche ora con testa all’insù e orecchie attente grazie al prezioso supporto didattico e scientifico di Andrea Pereswiet Soltan, chirotterologo dell’Istituto di Sistematica ed Evoluzione degli Animali dell’Accademia Polacca delle Scienze e del Club Speleologico Proteo.

Gli appuntamenti saranno dedicati a tre diversi approfondimenti sulle abitudini, le specie e la sistematica dei chirotteri: non perdetevi quindi nessuna di queste serate!

LUNEDÌ 28 AGOSTO, ore 20.30 al tendone di viale Stazione a Caldonazzo

MARTEDÌ 29 AGOSTO, ore 20.30 alla Ca’Stalla del Castello di Pergine

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO, ore 20 a Malga Valtrighetta, in passeggiata verso l’Oasi WWF Valtrigona