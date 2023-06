ON. CATTOI SEN. TESTOR (LEGA) * MINACCE A FUGATTI: « NEL NOSTRO SISTEMA DEMOCRATICO NON VI È SPAZIO PER INTOLLERANZA E VIOLENZA »

13.05 - mercoledì 28 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Minacce a Fugatti: Cattoi e Testor, “non vi sia spazio per l’intolleranza, l’odio e la violenza” . “Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà e sostegno al Presidente Maurizio Fugatti, per le nuove minacce di morte apparse sulle strisce pedonali di Povo. Condanniamo fermamente qualsiasi forma di violenza e minaccia, sia fisica che verbale. Questi atti non solo minano la fiducia nella democrazia, ma minacciano anche la coesione sociale e il pluralismo di opinioni che costituiscono la base di una società democratica. Non vi è spazio per l’intolleranza, l’odio o la violenza nel nostro sistema democratico. Chiediamo alle autorità competenti di indagare su queste minacce di morte e di perseguire i responsabili con la massima determinazione. È fondamentale che coloro che si rendono colpevoli di tali crimini vengano portati alla giustizia affinché possano rispondere delle loro azioni”.

Lo dichiarano la deputata della Lega Vanessa Cattoi e la senatrice Elena Testor