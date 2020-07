” RINASCIMENTO ” * ELEZIONI TRENTO 2020: CARLI, « HO SPIEGATO AI RAGAZZI ACCORSI IN PIAZZA DANTE CHE UNA CITTà IMMOBILE NON HA FUTURO »

“Uno scossone alla campagna elettorale, la volontà di un confronto serio, strutturato con le giovani generazioni che hanno fame di futuro e che purtroppo nessuno ascolta.

Oggi, alla presenza, tra gli altri, del consigliere provinciale Claudio Cia, ho spiegato alle ragazze e ai ragazzi accorsi nonostante la pioggia al Liber Caffè che una città immobile è una città che non ha futuro. Che un’amministrazione senza slanci e senza fantasia non è quel che occorre, soprattutto in tempi così straordinari di crisi come quelli che viviamo. Che una città in cui da 25 anni i progetti restano solo sulla carta ha evidentemente un problema, serio, da risolvere.

La verità è che Trento avrebbe potenzialità enormi, da città con università la trasformeremo in città universitaria, da città con turismo la trasformeremo in città turistica, con luoghi di aggregazione all’altezza della sua bellezza.

Ringrazio i partecipanti, e assicuro loro che cambiare Trento, renderla più attraente, esaltrarne le enormi potenzialità è il vero asset della nostra campagna elettorale.

Che puntiamo a vincere anche sapendo ascoltare le giovani generazioni. E parlare veramente loro dicendo la verità senza ipocrisia, e senza la viltà dell’immobilismo”.

*

Marcello Carli, candidato sindaco di Trento