PAT * “REGIOSTARS AWARD 2023″: « EUREGIOFAMILYPASS IN FINALE, VOTAZIONI APERTE FINO AL 14 NOVEMBRE »

09.17 - giovedì 2 novembre 2023

EuregioFamilyPass in finale a Regiostars: votazioni aperte fino al 14 novembre. Tutti i cittadini possono votare la carta famiglia euroregionale finalista al premio della Commissione Europea.

L’EuregioFamilyPass è uno dei 30 progetti che hanno raggiunto la finale del “Regiostars Award 2023”, articolato in sei categorie. Più di 200 progetti si sono candidati al riconoscimento di quest’anno, con il quale la Commissione europea premia nella sedicesima edizione i progetti regionali più innovativi finanziati dall’UE.

Anche i cittadini dell’UE possono partecipare alla selezione dei vincitori: fino al 14 novembre 2023, infatti, è possibile votare online per decidere quale dei progetti finali riceverà il Public Choice Award.

Chiunque può esprimere il proprio voto in modo semplice e veloce sul sito www.regiostarsawards.eu . Tutti i vincitori del “Regiostars Award 2023” saranno annunciati nel corso di una cerimonia a Ostrava (Repubblica Ceca) il 16 novembre 2023. I primi classificati di ciascuna delle sei categorie avranno il sostegno per una campagna di comunicazione locale, che sarà condotta in collaborazione con la Direzione generale Regio dell’UE.