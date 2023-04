ON. AMBROSI (FDI) * AGRICOLTURA: « VOTO SU REGOLAMENTO “DOP“ A STRASBURGO, SUCCESSO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE E L’ITALIA »

10.10 - sabato 22 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AGRICOLTURA. AMBROSI (FDI): VOTO SU REGOLAMENTO DOP A STRASBURGO È SUCCESSO PER ITALIA.

“L’approvazione unanime in Commissione Agricoltura del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui prodotti Dop e Igp è un successo per l’Italia oltre che una straordinaria notizia per il comparto agricolo e imprenditoriale italiano. L’italian sounding è una piaga terribile per le nostre eccellenze alimentari perché falsifica il made in Italy, indebolisce intere filiere, sottraendo decine e decine di miliardi di euro alle nostre aziende e alla nostra economia. Grazie a questo regolamento saranno inaspriti i controlli e incrementate le misure di contrasto a quelle merci, come la mozzarella, il vino e la pasta, che sembrano fatte in Italia ma che in realtà di italiano non hanno nulla. Il governo ha a cuore la qualità dei prodotti agroalimentari e, grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, consumatori e imprese saranno sempre di più tutelati e valorizzati”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.