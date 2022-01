OSSANNA (PATT) * COVID: « L’ASSESSORE PAT ALLA SANITÀ CONFERMA, I MEDICI DI MEDICINA GENERALE POSSONO EFFETTUARE AI LORO ASSISTITI IL TAMPONE ANTI-GENICO DI GUARIGIONE »

11:54 - 18/01/2022

L’Assessore Provinciale alla sanità conferma quanto richiesto dal Consigliere Lorenzo Ossanna. I medici di medicina generale possono effettuare il tampone antigenico di guarigione ai loro assistiti.

Omicron, la nuova variante del virus, si sta velocemente diffondendo su tutto il territorio nazionale mostrando un indice di contagio elevatissimo rispetto alle precedenti varianti e sta mettendo sotto stress il sistema sanitario con notevoli ritardi nell’elaborazione dei certificati di guarigione a fine della quarantena. Attualmente i medici di base possono, attraverso la somministrazione di tamponi antigenici, diagnosticare la positività dei loro pazienti e contestualmente trasmettere il risultato all’Azienda Sanitaria. Il 30/12/21 il Ministero della Salute, attraverso una circolare a firma del Direttore Generale il dott. Giovanni Rezza, ha stabilito che anche con l’effettuazione di un test antigenico con esito negativo si possa stabilire il termine del periodo di isolamento.

Partendo da questo il Consigliere Autonomista Lorenzo Ossanna ha presentato un’interrogazione in cui chiede alla Giunta provinciale per sapere se anche la Provincia di Trento intenda recepire quanto scritto nella circolare Ministeriale che, al termine del periodo di isolamento,”… risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo …” e mettere in essere le corrette procedure e tutele affinché anche i medici di base, attraverso test antigenico, possano sancire la guarigione dei propri pazienti.

Oggi nel corso del Consiglio Provinciale, l’Assessora Stefania Segnana ha risposto confermando che i medici di medicina generale che hanno liberamente scelto di effettuare tamponi antigenici in SSP, possono effettuare il tampone antigenico di guarigione ai loro assistiti.

Soddisfatto il Consigliere Ossanna. “Ringrazio l’Assessora per la risposta e per aver confermato quanto ho richiesto. È importante – afferma Ossanna – che questa informazione venga divulgata perché questa diversificazione di soggetti preposti permetterà di velocizzare le procedure per arrivare alla certificazione di conclusione quarantena che in questo periodo sono decisamente rallentate dall’elevato numero di contagi.”