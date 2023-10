COMUNE DI TRENTO * ALLERTA METEO: « CHIUSA LA PASSERELLA ED UN TRATTO DI CICLABILE LUNGO L’ADIGE (DALLE 18.00 DI OGGI 30 OTTOBRE) »

16.53 - lunedì 30 ottobre 2023

Chiusa la passerella e un tratto di ciclabile lungo l’Adige dalle 18 di oggi per allerta meteo. In ottemperanza alla prescrizione di oggi di allerta arancione della Provincia autonoma di Trento, la protezione civile del Comune ha dato mandato di chiudere – fino a fine allerta – la ciclabile in destra orografica fra la motorizzazione civile e il ponte di Ravina oltre alla passerella tra la centrale di cogenerazione e il parco Michelin.

L’ordinanza della Pat aveva dichiarato allerta meteo arancione dalle ore 18 di oggi fino alle ore 22 di domani prescrivendo che “entro le ore 18 di oggi tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali, attigue o interessanti i corsi d’acqua, devono essere chiusi al traffico.”