APT VAL DI FASSA * VIDEOCLIP MUSICALE: « LA CANTANTE ELODIE SCEGLIE IL SASS PORDOI, PER LA OFFICIAL PERFORMANCE DI “VERTIGINE” »

Elodie sceglie il Sass Pordoi per la official performance di “Vertigine”. Il 3 novembre è uscito il video della celebre cantante romana girato, nei giorni scorsi,

ai 2950 metri della Terrazza delle Dolomiti, luogo iconico della Val di Fassa.

Pubblicata, il 3 novembre su Youtube, la “official performance” girata al Sass Pordoi di “Vertigine”, ultimo brano di Elodie, in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e moltissimi commenti positivi sui canali social dell’artista. I 2950 metri della cima dolomitica – luogo iconico per eccellenza della Val di Fassa – che vanta rocce a strapiombo dalla scultorea bellezza che danno il senso della vertigine ben resa da alcune riprese con il drone realizzate nei giorni scorsi, sono la location ideale per l’ultima hit di Elodie.

La cantante romana, diventata famosa grazie alla partecipazione nel 2015 al talent televisivo “Amici”, in pochi anni si è imposta nel panorama musicale italiano con brani di grande successo come “Un’altra vita”, “Tutta colpa mia”, “Pensare male”, “Nero Bali”, “Margarita” e “Andromeda” – presentato al Festival di Sanremo del 2020 – che hanno venduto decine di migliaia di copie facendo ottenere all’artista anche diversi riconoscimenti. Dopo la partecipazione a Sanremo 2021, dove Elodie ha affiancato nella conduzione Amadeus e Fiorello, e a diversi programmi televisivi come “Celebrity Hunted. Caccia all’uomo” che ha vinto assieme a Miss Keta, lo scorso 24 settembre la cantante ha presentato ufficialmente “Vertigine”, pezzo di punta del suo quarto progetto discografico di prossima uscita.

Ora, dopo la pubblicazione (sempre il 24 settembre) del video ufficiale (che sfiora le 2.200.000 visualizzazioni) di “Vertigine” – brano trasmesso da oltre un mese dalle principali emittenti radiofoniche nazionali con ottimi riscontri di gradimento da parte dei fan della cantante e non solo – l’uscita della “official performance” va a consacrare il successo di “Vertigine” grazie anche all’eccezionale contesto dolomitico che, unito al look e all’interpretazione di Elodie in questa esibizione, si rivelano di grande impatto. Una scelta davvero azzeccata per Elodie che, sola, nell’ambiente lunare del Sass Pordoi, con alle spalle Marmolada, Piz Boè, Sassolungo e tante altre vette, canta “Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano… sento ancora la vertigine”.