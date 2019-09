TRANSDOLOMITES – COMUNE PREDAZZO E APT VALLE DI FIEMME * “ UNA SERATA PER RICORDARE “: « IL 3/10 ANNIVERSARIO DEI 10 ANNI DI DOLOMITI UNESCO / IL 5-6 FESTIVAL DEL GUSTO E DESMONTEGADA »

Il 5 e 6 ottobre 2019 a Predazzo si terrà il tradizionale Festival del Gusto e delle Ferrovie delle Dolomiti assieme alla storica Desmontegada di domenica 6 ottobre . Un appuntamento che di anno in anno cresce progressivamente.

L’evento di quest’anno sarà preceduto dalla serata che sempre a Predazzo avrà luogo nell’Aula Magna del Municipio di Predazzo.

Infatti giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 16,30, Trandolomites in collaborazione con Comune di Predazzo e APT Val di Fiemme promuove un pubblico incontro.

Titolo della serata: 1929 – 2009 – 2019 Una serata per ricordare

Sono trascorsi 10 anni da quando UNESCO dichiarò le Dolomiti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Era infatti il 26 giugno 2009 quando la notizia arrivò da Siviglia.

Da allora, per i Monti Pallidi è iniziato un nuovo corso che quest’anno viene ricordato con tanti eventi. Anche Predazzo desidera riflettere su questo traguardo. Ma l’anno 2019 è occasione per riflettere su altri importanti anniversari.

*

Programma

– Anniversario dei 10 anni del riconoscimento delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità

– i 90 anni dall’elettrificazione della ex ferrovia Ora-Predazzo

– Presentazione dell’idea di progetto per il museo diffuso dedicato alla ex Ora-Predazzo

– Presentazione dello stato dell’arte dei lavori di restauro della stazione storica di Predazzo della ferrovia fiemmese.

– Alessandro Arici con i racconti della Vecchia Ferrovia

– I 90 anni della ferrovia Genova -Casella alla quale venne destinato il materiale rotabile dopo la soppressione della Ora-Predazzo

Per l’occasione Interverranno anche il Muse con il Museo Geologico di Predazzo, la Fondazione Dolomiti UNESCO , il Comune di Predazzo con gli assessori competenti assieme a Transdolomites

Il 5 e 6 ottobre 2019 il Festival del Gusto e delle ferrovie delle Dolomiti cui domenica 6 ottobre si accompagna la storica demontegada.

Le giornate del 5 e 6 ottobre si presenterà con i caratteristici stand di prodotti della enogastronomia, dell’artigianato , i laboratori didattici per grandi e piccoli ed esposizione di diorami ferroviari.

Per le attività con i laboratori, vogliamo ricordare la Caserada ( sabato 5/10) , i laboratori in legno per bambini e bambine proposti da Silvia Canello e quelli che verranno attivati dal Museo degli Usi e Costumi di San Michele all’Adige , entrambi sabato e domenica.

Programma sempre carico di eventi tra i quali importante ricordare i festeggiamenti dei 25 anni di gemellaggio tra Predazzo e Hallbergmoos alle ore 15 di sabato. Hallbergmoos è un comune tedesco situato nel Land della Baviera a est di Monaco. Dal 1994 è gemellato con Predazzo per l’amicizia sviluppatasi fra i rispettivi corpi volontari dei vigili del fuoco delle due comunità.

Grazie alla collaborazione del gruppo cuochi di Predazzo e la partecipazione dell’Istituto Professionale di Tesero (C.F.P.) , sabato pomeriggio alle 17.00 si terrà in piazza lo show cooking con la possibilità di degustare le pietanze presentate

La consumazione sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà donato in beneficienza. Il ricavato dell’iniziativa 2018 è stato di € 500,00, è stato donato all’Associazione Sport Abili.

Dopo il bel esito del primo tour delle auto d’epoca che si è sviluppato tra Ora (BZ) e Predazzo, quest’anno l’esperienza verrà riproposta sabato 5 sempre con partenza da Ora alle ore 10,30 dal piazzale FS e dopo un passaggio di saluto con brindisi sempre a Ora, effettuate una serie di soste dedicate alla riscoperta dei percorsi della ferrovia della Valle di Fiemme il corteo di auto e camion raggiungerà Predazzo a metà pomeriggio.

Paolo Corrà , grande appassionato della ferrovia della Valle di Fiemme accompagnerà il corteo delle auto lungo tutto il percorso stupendo come sempre i partecipanti con i suoi racconti.

Sia per la partecipazione con gli stand espositivi che per quanto riguarda l’adesione al Tour delle auto d’epoca le iscrizioni sono aperte sino ad inizio ottobre

Per informazioni ci si può rivolgere ad APT Valle di Fiemme, Uffici di Cavalese oppure a Massimo Girardi di Transdolomites, Cell 320.4039769 girardi.massimo@brennercom.net

In allegato;

Locandina serata 3/10

Locandina Holdtimer del 5/10

Programma Festival del Gusto

*

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites