ENAC – ACCREDIA * DRONI: « SIGLATO L’ACCORDO PER GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO, NEI SETTORI DI COMPETENZA DELL’ENTE »

11.25 - martedì 18 aprile 2023

Il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) Alessio Quaranta e il Presidente di Accredia (Ente Italiano Accreditamento) Massimo De Felice, hanno firmato ieri, 17 aprile 2023, una convenzione finalizzata all’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità degli UAS (Unmanned Aircraft Systems – i cosiddetti droni), nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale.

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura. L’Enac è stato designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale Autorità di Notifica per i sistemi di aeromobili senza equipaggio, al fine di garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del regolamento.

A tal fine, pertanto, Enac e Accredia hanno siglato l’accordo che avvia una collaborazione finalizzata a:

garantire il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dell’Enac;

organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;

sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze dell’Enac;

far sì che Accredia contribuisca all’attività dell’Enac in materia di sorveglianza del mercato, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità e favorendo la circolazione di prodotti conformi ai requisiti.

L’Enac affida ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti nella forma di certificati, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e 17021-1, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di Paesi Terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

In base a quanto stabilito con la convenzione firmata ieri, l’accreditamento rilasciato da Accredia costituisce pre-requisito obbligatorio per la notifica alla Commissione Europea, da parte dell’Enac.