CENTRO EUROPEO CONSUMATORI ITALIA (CEC) / BOLZANO * VIAGGI: « AEREI E TRENI, I DIRITTI DEI PASSEGGERI NEI TRASPORTI »

Finiscono le scuole ed è tempo di partire per le sospirate vacanze! Come sempre, anche quest’anno Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) è a fianco dei viaggiatori per far valere i loro diritti e chiarire i dubbi in tema viaggi. Il CEC ha organizzato quest’oggi una conferenza stampa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Anche nel corso del 2022, tra le richieste dei consumatori arrivate al CEC Italia quelle correlate a viaggi e vacanze rappresentano una fetta molto rilevante. Sulle oltre 10.000 richieste totali gestite dal Centro, infatti, quasi la metà (per la precisione 4.799) riguardavano problematiche legate ai viaggi e alle vacanze. I settori specifici interessati sono in particolare quelli dei trasporti, degli alloggi e del noleggio auto. Rimane quindi importante sensibilizzare i cittadini sul tema, informandoli sui loro diritti, sulle novità e dando qualche dritta per vacanze più sostenibili.

Aerei, treni ecc.: i diritti dei passeggeri nei trasporti

L’estate 2022 è stata caratterizzata da una grave crisi nel settore del trasporto aereo, con moltissime cancellazioni, ritardi e problemi con i bagagli. Per quest’anno si spera di assistere ad una progressiva normalizzazione dei servizi nel settore aereo, ma non si può escludere che gli stessi problemi si presentino anche quest’estate: sono già previsti, ad esempio, diversi scioperi, con conseguenti potenziali disagi per i viaggiatori. A ciò si aggiungono le difficoltà legate al generale aumento delle tariffe dei voli causate dall’inflazione generalizzata. Bene quindi non dimenticarsi che i viaggiatori che volano in UE beneficiano di un alto livello di protezione dei loro diritti di viaggiatori: in caso di cancellazioni, ritardi e smarrimento o danneggiamento dei bagagli si può avere diritto ad una compensazione pecuniaria o un risarcimento. La guida completa con i consigli per chi vola del CEC quindi rimane valida anche quest’anno!

Per questi motivi e anche per chi è attento alla sostenibilità, il treno può essere un’ottima alternativa. Il treno rappresenta, infatti, un’opzione di viaggio più sostenibile sotto il profilo ambientale e, ove possibile, sarebbe da preferire. È inoltre appena entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2021/782 che disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il nuovo regolamento, pur non rivoluzionando il panorama dei diritti di chi viaggia in treno, mira a chiarirli e specificarne meglio i criteri di applicazione. Non manca comunque qualche novità rilevante, come l’introduzione di un modulo unico utilizzabile dai viaggiatori per i reclami ed un nuovo termine di 3 mesi previsto dal legislatore europeo per promuovere i reclami stessi. Anche in questo caso il CEC Italia ha fornito una prima panoramica delle novità introdotte.

Viaggiare sostenibile

Vivere in modo sostenibile e consapevole è una preoccupazione e un impegno che i consumatori dovrebbero portare con sé anche in vacanza. Ecco allora che la scelta del mezzo di trasporto, dell’alloggio e del proprio stile di vita durante le proprie ferie e viaggi possono essere improntate ad un approccio sostenibile. Tradurre le buone intenzioni in azioni tuttavia non è sempre facile e per questo il CEC Italia ha raccolto in un’apposita guida alcuni consigli per i viaggiatori che vogliono fare vacanze nel segno della sostenibilità.

Domande inerenti al tema di vacanze e viaggi?

Il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – Ufficio di Bolzano offre consulenza ed assistenza gratuita.

Il CEC è raggiungibile telefonicamente al numero 0471 980939 e via email scrivendo a info@euroconsumatori.org.