FRATELLI D’ITALIA – ALTO GARDA E LEDRO (TN) * REPLICA A GRAZIOLI: « QUESTIONI ITEA, IL GRUPPO LEGA SI CONCENTRI SU QUESTIONI CHE RIGUARDANO RIVA DEL GARDA »

In relazione a quanto apparso oggi su alcuni quotidiani e alle dichiarazioni del capogruppo della Lega a Riva Grazioli, in qualità di commissaria di Fratelli d’Italia Alto Garda e Ledro e di consiglieri comunali di Riva del Garda, non entrando assolutamente nel merito delle questioni ITEA per le quali sarà la presidente Francesca Gerosa a valutare se rispondere nel merito, sentiamo l’obbligo di suggerire al gruppo della Lega di concentrarsi, più che su questioni bagattellari che mirano a utilizzare strumentalmente gli inquilini di Itea per propria visibilità politica, di più sulle questioni che riguardano tutta la città di Riva del Garda, senza per questo sminuire questa problematica.

Questioni che, a un’attenta analisi degli articoli usciti sui quotidiani locali nell’ultimo anno e ad ascoltare le opinioni dei nostri concittadini, con cui giornalmente noi di Fratelli d’Italia ci confrontiamo, dovrebbero suggerire al capogruppo della Lega Grazioli e alla sua giunta, dalla quale ricordiamo che FDI è stata estromessa da quasi un anno, di concentrarsi sui tanti, anzi è più corretto dire troppi, temi in attesa di risposta da parte di una amministrazione ormai da troppo tempo silente. Silenzio inevitabilmente interrotto quando si tratta di evidenziare questioni dal sapore più politico che altro e da campagna elettorale, e che dovrebbero far però ricordare alla Lega rivana che le assessore cui Itea fa riferimento, Segnana prima e Zanotelli ora, sono dello stesso loro colore, e con loro forse dovrebbero confrontarsi prima di portare le loro istanze sui giornali.

Come silenzioso, e a tratti a volte minaccioso, è il rapporto che la Giunta di Riva del Garda ha nei confronti del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, forse temuto per i suoi consensi crescenti, completamente escluso da ogni decisione in danno alla rappresentanza di chi ci ha dato fiducia nel segreto delle urne, e che non viene ritenuto nemmeno meritevole di essere notiziato di quanto deciso.

A nulla evidentemente è servito l’accordo datato 7 dicembre 2022 sottoscritto e firmato dai rappresentanti amministrativi e politici delle forze politiche che compongono la coalizione, accordo in cui “è emersa la necessità di maggiore confronto con la Giunta per evitare incomprensioni e condividere l’azione amministrativa”.

Accordo fortemente voluto da Fratelli d’Italia che, nonostante i trascorsi turbolenti, ha voluto mantenere fede a quella caratteristica propria del movimento di Giorgia Meloni, ossia la coerenza, nel rispetto del patto con i cittadini che hanno votato Fratelli d’Italia per essere da questa rappresentati.

E se di coerenza vogliamo parlare, teniamo a sottolineare come questa si sia dimostrata anche nell’approccio fiducioso nella prospettiva di rapporti migliori fondati su una maggiore comunicatività, lavando, come si suol dire, i panni sporchi in casa. Ma è evidente che la coerenza e l’eleganza è una virtù di pochi, e a questo punto anche noi non possiamo più tacere, perché il mancato rispetto nei nostri confronti lo è di rimando al nostro elettorato, e questo non è ammissibile.

Infine, invece di incalzare decisioni alla nostra candidata presidente Francesca Gerosa, che sta facendo su tutti i fronti un ottimo lavoro, consigliamo alla Sindaca Cristina Santi di decidere quali priorità dare al proprio tempo visti tutti gli incarichi che ricopre, tra cui A22 e Società da questa controllate e diversi altri, che nulla hanno a che vedere con Riva del Garda; perché i rivani necessitano di un sindaco concentrato esclusivamente sulle loro problematiche che, come si sa, non sono poche.

Elisabetta Aldrighetti commissario Fratelli d’Italia Alto Garda e Ledro

Nicola Santoni capogruppo Fratelli d’Italia Riva

Silvio Salizzoni consigliere comunale Fratelli d’Italia Riva