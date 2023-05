TRENTINO DIGITALE * BILANCIO 2022: PRESIDENTE DELLADIO, « VALORE PRODUZIONE A 60,70 MILIONI, REDDITO OPERATIVO A 730 MILA EURO »

13.34 - martedì 23 maggio 2023

Oggi l’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2022 e confermato le linee strategiche della società pubblica di sistema Il presidente Delladio: “La crescita di Trentino Digitale garantisce la digitalizzazione del Sistema Trentino”.

Il consiglio di amministrazione ha approvato nella seduta di oggi il bilancio 2022 di Trentino Digitale e ha confermato le linee strategiche che vedono la società pubblica di sistema nel ruolo di partner di riferimento della Provincia autonoma di Trento nella transizione digitale del Sistema Trentino. I risultati economici dell’esercizio hanno definito un valore della produzione pari a 60,70 milioni di euro, con un reddito operativo di 730 mila euro.

“Trentino Digitale – sottolinea il presidente Carlo Delladio – presenta un solido quadro economico e patrimoniale. Questo ci ha permesso di operare su diversi fronti: la gestione e l’erogazione dei servizi digitali, sia infrastrutturali che applicativi, a favore degli enti soci trentini, avviando al tempo stesso varie azioni di evoluzione e significativo rinnovamento. La società ha, inoltre, portato avanti con successo la riorganizzazione interna e il proprio riposizionamento. In via definitiva, abbiamo assunto il ruolo di riferimento nella digitalizzazione del territorio, in un contesto sempre più crescente e complesso in termini di requisiti, livelli di servizio e sicurezza”. La soddisfazione per il socio di maggioranza, la Provincia autonoma di Trento, è stata espressa dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli: “Nel 2022 abbiamo apprezzato la concretezza di Trentino Digitale nel garantire risposte alle esigenze degli enti pubblici ma anche di cittadini ed imprese. La società ha presidiato le infrastrutture digitali, ha lavorato per garantire all’intero Sistema Trentino standard più elevati di sicurezza, e – soprattutto – è stata un acceleratore dello sviluppo di servizi digitali che, grazie ai diversi avvisi del Pnrr, permetteranno la transizione digitale della pubblica amministrazione trentina”.

Il 2022 ha rappresentato per Trentino Digitale un anno determinante per il percorso di riorganizzazione della società e di ridefinizione delle priorità, con l’obiettivo di rispondere in maniera puntuale alle aspettative dei soci e dei portatori di interesse pubblici.

Il nuovo Piano industriale, attività e servizi.

Le attività sono state caratterizzate dal potenziamento e dall’aggiornamento delle competenze interne, seguite dal miglioramento della capacità progettuale, di innovazione e di governo delle scelte tecnologiche.

Grazie a questa impostazione è stato possibile realizzare le prime azioni di evoluzione delle infrastrutture digitali e la definizione degli elementi del nuovo Piano Industriale sostenibile e coerente con l’evoluzione degli scenari di digitalizzazione e delle strategie nazionali ed europee.

“In tale ottica – ha spiegato il presidente Carlo Delladio al cda – abbiamo riservato particolare attenzione all’approfondimento dell’evoluzione dei servizi digitali applicativi, soprattutto quelli realizzati nel corso degli anni ed attualmente erogati dalla società. L’evoluzione dei servizi è stata decisa in relazione alla transizione al cloud che ha visto la società impegnata nelle azioni necessarie sulle reti, sui data center, sui processi e sulla sicurezza per ottenere le nuove qualificazioni dell’ Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (Acn)”. Le qualificazioni riguardano la soddisfazione dei requisiti, emanati a inizio 2022, per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud, in attuazione della Strategia Cloud Italia.

Inoltre, sono state intraprese azioni di potenziamento del monitoraggio e presidio della cybersicurezza e delle attività di prevenzione e di coordinamento della risposta agli eventi ed incidenti informatici.

Trentino Digitale ha poi partecipato, nell’ambito della collaborazione con l’Acn e nell’ottica di rafforzamento delle capacità di gestione degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza, all’esercitazione Cyber Europe 2022, evento promosso dall’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa).

Il 2022 ha visto il potenziamento della società, che proseguirà nel 2023, con l’arrivo di nuove figure e competenze.

Pnrr, il supporto a Provincia autonoma di Trento e Comuni trentini.

Il 2022 ha visto Trentino Digitale investire nel supporto agli enti locali per tutte le azioni di accompagnamento nella trasformazione digitale e anche nelle iniziative e avvisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che mirano a migliorare ed arricchire i servizi a favore dei cittadini e le imprese del territorio. “Queste azioni di accompagnamento – aggiunge Delladio – hanno permesso di ottenere, grazie alle sinergie tra Trentino Digitale e Consorzio dei Comuni Trentini nell’ambito dell’Accordo di rete stipulato nel 2021, significativi risultati in termini di candidature presentate sui diversi avvisi del Pnrr (Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pubblica amministrazione) e di garantire 27,73 milioni di euro di finanziamenti per 164 su 166 Comuni trentini”.

Dal punto di vista dei processi e del miglioramento qualità dei servizi, la società ha proseguito le attività di analisi, anche delle normative e dei nuovi requisiti, e di adeguamento dei sistemi di gestione al fine di mantenere le certificazioni ISO già possedute e di ottenere nuove certificazioni funzionali e fondamentali per le qualificazioni Acn e per il miglioramento del funzionamento della società, anche in termini di salute e sicurezza del lavoro.

“Il Pnrr – ha riconosciuto l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli – è ad oggi per il Trentino un’opportunità che siamo stati in grado di cogliere. Il merito va all’intero sistema che con competenza e dedizione ha permesso in questi mesi di intercettare i diversi filoni di finanziamento, ma soprattutto di individuare progetti capaci di generare sviluppo e competitività al Sistema Trentino. Un lavoro importante è stato svolto da Trentino Digitale”.

Accordi con il Sistema Trentino.

Nel corso del 2022 sono stati stipulati nuovi accordi strategici per massimizzare le sinergie e rafforzare le collaborazioni a favore della trasformazione digitale degli enti soci della società e del Sistema Trentino, come ad esempio quello stipulato con la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto-Adige, le Procure della Repubblica dei Tribunali di Trento e Rovereto per lo scambio di tecnologie, informazioni e conoscenze, e quelli con l’Università di Trento, uno per la ricerca e l’innovazione e uno per la realizzazione di un percorso dottorale innovativo con lo sviluppo di un tema di ricerca di interesse della società.

Inoltre, Trentino Digitale è incaricata degli aspetti tecnologici nell’ambito del nuovo Protocollo di intesa per la sicurezza in Trentino, stipulato tra il Commissariato del Governo, la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento. La convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, Confindustria Trento e Trentino Digitale va a migliorare la sicurezza cibernetica e la resilienza del territorio, a favore soprattutto di enti pubblici locali e imprese.

I soci di Trentino Digitale.

I risultati economici dell’esercizio al 31 dicembre 2022 hanno definito un valore della produzione pari a 60,70 milioni di euro, un reddito operativo di 730 mila euro, il tutto in un solido quadro economico e patrimoniale.

La compagine azionaria è costituita da 184 soci pubblici. Il maggior azionista di Trentino Digitale è la Provincia autonoma di Trento con l’88,3870% della quota azionaria. Seguono la Regione autonoma Trentino – Alto Adige con il 5,4522%, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con lo 0,6763%, le 15 Comunità di Valle complessivamente con il 2,7226% ed i 166 Comuni per il rimanente 2,7619%. Il capitale sociale, interamente versato, è pari a 6,43 milioni di euro.

Trentino Digitale