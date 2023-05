APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “TOP DOLOMITES MONTURA”: « ISCRIZIONI CHIUSE, RAGGIUNTO IL TETTO DI 1.000 CORRIDORI »

09.10 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

Top Dolomites Montura Pinzolo-Riva del Garda-Arco-Campiglio. 2 giugno, nasce la “Brenta Bike Experience”. Sold out le iscrizioni, è l’edizione dei record. Quinta edizione condita di sport, agonismo, occasioni di scoperta dei paesaggi dalle Dolomiti di Brenta al Lago di Garda, divertimento e musica per la Granfondo che si terrà domenica 4 giugno 2023. Gli ingredienti della ricetta sono quelli che hanno garantito il crescente successo della Top Dolomites Montura nelle passate edizioni. A Pinzolo è fissata la partenza mentre a Riva del Garda la carovana girerà per tornare verso Madonna di Campiglio dove è stabilito il traguardo. Due i percorsi di gara: il “Granfondo” lungo 125 km con 2.700 m di dislivello e il “Mediofondo” di 83 km e 2.000 m di differenza di quota. Eliminata, dalla tabella di marcia di quest’anno, l’impegnativa salita di Passo Daone per rendere “la Top” accessibile ad un più ampio numero di persone possibile.

ISCRIZIONI CHIUSE, RAGGIUNTO IL TETTO DI 1.000 ISCRITTI

È in sella alla bicicletta l’inizio dell’estate nel Trentino occidentale. Le biciclette sono quelle dei 1.000 corridori che parteciperanno alla quinta edizione della Top Dolomites Montura fissata domenica 4 giugno e preceduta, venerdì e sabato, da un nutrito programma di esperienze, musica e divertimento, per gli sportivi e non solo. “Siamo contenti, ma non sorpresi di questo successo – commenta il presidente del Comitato organizzatore Giovanni Danieli – perché abbiamo sempre lavorato con grande cura per i dettagli, dalla sicurezza fino alle iniziative di intrattenimento che rappresentano il valore aggiunto dell’evento sportivo. Tra queste il pic-nic proposto in Conca Verde a Madonna di Campiglio, che è una vera e propria chicca, e la novità della randonnée attorno al Brenta. La vera forza dell’evento – aggiunge Danieli – è la macchina organizzativa che conta 600 volontari impegnati in diversi aspetti e il fattivo e propositivo connubio tra istituzioni, sponsor privati e associazioni”. Scorrendo il lungo elenco degli iscritti, si conta la presenza di 30 province italiane e 13 nazioni, tra le quali Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Austria, vincitrice, quest’ultima, nel 2022 con Stephan Kirchmaier.

Le iscrizioni sono state chiuse qualche giorno fa e ora rimane aperta la possibilità di acquistare “Quote charity” che saranno devolute al “Rarahil Memorial School”, una scuola professionale costruita a Kirtipur, un villaggio nel Nepal, su idea dell’alpinista Fausto De Stefani con l’appoggio di Montura. La gara del 4 giugno sarà valida anche come Campionato italiano Fssi (Federazione sport sordi Italia) di ciclismo in linea su strada organizzato in collaborazione con il Gruppo sportivo Silenzioso Berico ENS di Vicenza.

VENERDÌ 2 GIUGNO: BRENTA BIKE EXPERIENCE

Si chiama “Brenta Bike Experience” ed è il nuovo evento collaterale previsto per questa edizione. Si terrà venerdì 2 giugno e si tratta di un tour spettacolare attorno alle Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità, attraversando alcune tra le valli e i territori più belli del Trentino. Si parte da Madonna di Campiglio, si scollina Passo Campo Carlo Magno e si ritorna a Madonna di Campiglio dopo aver percorso 137 km, superato un dislivello di 2.900 m e incontrato numerosi punti di interesse quali Dimaro, il lago di Tovel, Castel Thun, l’Area faunistica di Spormaggiore e Castel Belfort, il lago di Molveno, il borgo di San Lorenzo in Banale, la pieve di Tavodo, le cascate del Rio Bianco e il castello di Stenico, la chiesa di Sant’Antonio Abate a Pelugo e quella di San Vigilio a Pinzolo, le cascate di Nardis e la Val Genova.

SABATO 3 GIUGNO: MUSICA PROTAGONISTA

Sabato 3 giugno, in piazza Sissi a Madonna di Campiglio, l’attesa della gara sarà nel segno della musica con il concerto del “Larunkeys” (i “larunchi”, in dialetto catanese, sono “i ranocchi”), band nata nel 2018 dal desiderio di rivedere in chiave acustica i brani “evergreen” che hanno fatto cantare generazioni, senza tralasciare l’esplorazione di pezzi recenti e con sfumature rock. Ospite speciale sarà il cantautore Paolo Vallesi, conosciuto per le melodie orecchiabili e le liriche profonde dei suoi brani, che si esibirà in un mini concerto portando sul palcoscenico di Madonna di Campiglio i successi che lo hanno reso famoso com “La forza della vita” che all’inizio degli anni Novanta scalò la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia conquistando il primo posto.

I PERCORSI

Anche per l’edizione di quest’anno, due sono le formule proposte. Chi sceglie il percorso “Granfondo” (125 km) parte da Pinzolo e si dirige verso Ponte Arche, quindi sale a Fiavè in direzione lago di Tenno per poi scendere a Riva del Garda e poi risalire al passo del Ballino verso Fiavè e il Passo Durone, quindi si attraversa la Val Rendena e si affronta la “Grande salita” del Giro d’Italia Pinzolo-Madonna di Campiglio per giungere al traguardo. Il “Mediofondo” (39 km) prevede il “ritorno”, con l’inizio della seconda parte di gara, a partire da Fiavè e dal Passo Durone (senza scendere a Riva del Garda) in direzione Madonna di Campiglio attraverso Stenico, Massimeno e Pinzolo. Il percorso di gara della Top Dolomites Montura mette in primo piano la vicinanza tra Dolomiti di Brenta e Lago di Garda, dal 2018 ancora più vicine grazie a Do-Ga (Dolomiti Garda Alpine Cycling Route), il percorso cicloturistico di 110 km inaugurato nel 2018 e sempre più apprezzato tra gli sportivi, italiani e stranieri, appassionati di biciclette gravel, da trekking ed e-bike.

SPONSOR E SOSTENITORI

La Granfondo Top Dolomites Montura è organizzata con il sostegno di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Numerosi sono i partner e gli sponsor che supportano l’iniziativa. Ambasciatore ufficiale del progetto è il campione trentino di ciclismo Francesco Moser che, con 273 vittorie su strada da professionista, risulta a tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi. L’evento offre, da una parte, spettacolo ed emozioni ai partecipanti, dall’altra rappresenta un ampio e condiviso progetto di territorio che, attraverso la collaborazione con Trentino Marketing, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e Azienda per il Turismo Garda-Dolomiti, unisce in un’unica iniziativa le montagne più belle del mondo al lago più grande d’Italia. Un ringraziamento doveroso è indirizzato alla Prefettura, alle Forze dell’ordine, ai corpi di Polizia locale e ai comuni attraversati dalla gara per la collaborazione accordata.

PRESENTAZIONE UFFICIALE

La presentazione ufficiale dell’evento alla stampa si terrà martedì 30 maggio, alle 11.00, presso la sede di Trentino Marketing a Trento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 2 Giugno 2023

ore 7.00 – 8.00, Distribuzione pettorali “Brenta Bike Experience”

ore 9.00, Partenza Brenta Bike Experience (Madonna di Campiglio)

Sabato 3 Giugno 2023

ore 14.00 – 19.00, Ritiro pettorali presso PalaCampiglio (Madonna di Campiglio)

ore 15.00, Apertura Area Hospitality Ferrari (Piazza Sissi, Madonna di Campiglio)

dalle ore 18.00, Top Dolomites Music (Piazza Sissi, Madonna di Campiglio)

ore 19.00, Presentazione squadre ZeroWindShow 2023

Domenica 4 Giugno 2023

ore 6.00-7.00, Ritiro pettorali presso PalaCampiglio (Madonna di Campiglio)

ore 7.45, Saluto delle Autorità

ore 8.30, Partenza Top Dolomites Granfondo e Medio Fondo (Pinzolo)

ore 10.00, Apertura Area Hospitality Ferrari (Piazza Sissi, Madonna di Campiglio)

ore 11.00, Pic-nic Chic Pregis Gourmet, Conca Verde (Madonna di Campiglio)

ore 11.00, Music Festival, Conca Verde (Madonna di Campiglio)

ore 14.00, Premiazioni, Piazza Sissi (Madonna di Campiglio)

*

Foto: F.Lasca