FEDERAZIONE CORI TRENTINO * CORO CIMA TOSA: « IN ONDA UNA NUOVA PUNTATA SU RADIO 1 RAI ALLE 13.20, MARTEDÌ 25 MAGGIO »

In onda una nuova puntata di Trentino Terra dei Cori. Il Coro Cima Tosa Valli Giudicarie domani su Radio 1 Rai alle 13.20.

Trentino Terra dei Cori, il programma di Radio 1 Rai in onda domani martedì 25 maggio alle 13.20, avrà per protagonista il Coro Cima Tosa Valli Giudicarie. Diretto dal maestro Piergiorgio Bartoli, il “Cima Tosa” è nato nel 2002 dalla fusione di due Cori: il Coro La Pineta di Fiavè ed il Coro Rio Bianco di Stenico. La trasmissione, condotta da Silvia Gadotti con la regia di Stefano Uccia, si può seguire sintonizzandosi alle 13.20, subito dopo il GR1 nazionale, sulle frequenze di Rai Radio 1 in FM 88.6 – 87.9 – 91.00 – 91.3.

In allegato, una foto del Coro Cima Tosa Valli Giudicarie