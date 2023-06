LIONS CLUB ROVERETO DEPERO / COOP ARCHÈ * “VELEGGIATA 2023” – VOLONTARIATO “MACRAMÉ”,: « CON LA LEGA NAVALE DI RIVA DEL GARDA (TN) UNA GIORNATA DI AMICIZIA E SOLIDARIETÀ »

08.57 - domenica 11 giugno 2023

Veleggiata 2023: in barca a vela senza barriere Ci sono delle occasioni davvero speciali ed uniche, dove il divertimento incontra la solidarietà e l’amicizia, dando così origine ad una splendida giornata ricca di emozioni e di gioia. Così è apparsa la settima veleggiata, promossa dal Lions Club Rovereto F. Depero e realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale Archè, con la Lega Navale di Riva del Garda, la Comunità della Vallagarina e la Comunità dell’Alto Garda e Ledro.

L’evento ha avuto luogo sabato ieri, con il consueto ritrovo ad ore 9,00 e la partenza con le imbarcazioni verso le 10,00 da porto S. Nicolò a Riva del Garda. I veri protagonisti della giornata sono stati gli oltre 35 ragazzi e ragazze, che frequentano regolarmente il servizio di volontariato “Macramé”, progetto promosso e sostenuto dalla cooperativa sociale Villa Maria e dalla Comunità della Vallagarina.

I ragazzi e le ragazze hanno potuto vivere momenti di grande emozione sulle circa 20 imbarcazioni a vela messe a disposizione appositamente per l‘evento. Come di consuetudine i/le giovani hanno veleggiato tutti insieme in allegria sul lago di Garda per circa un paio di ore, superando difficoltà e timori, riuscendo così a godere appieno di questa esperienza particolare ed arricchente. Accanto a loro, attenti ma anche molto coinvolti, gli operatori, le operatrici, le volontarie e i volontari che li hanno sostenuti ed aiutati durante tutta la giornata e che con loro hanno condiviso tanti sguardi ma soprattutto la felicità e la gioia di vivere un’esperienza così intensa e così diversa.

I ragazzi e le ragazze si sono confrontati dunque in una veleggiata non competitiva al termine della quale è seguito il pranzo e la premiazione dei partecipanti alla gara. Nel corso della giornata si sono poi susseguiti momenti di gioco e di divertimento per tutti i presenti, culminati con il karaoke e le danze di gruppo.

Questa giornata è particolarmente significativa e importante perché rappresenta l’occasione e un momento per ricordare la figura di Marco Benedetti, persona molto conosciuta ed attiva nel settore del sociale e della solidarietà, scomparso nel giugno 2014 durante la zatterata “Un borgo e il suo fiume” realizzata lungo il fiume Adige.

Il Club Lions Rovereto Fortunato Depero crede ed investe molto in questo service tanto che, a tutti gli effetti, lo stesso appare come uno dei momenti più importanti e significativi dedicati alla comunità, e per questo motivo è molto sentito e partecipato. L’obiettivo della giornata è quello di favorire ed implementare sempre più la relazione e lo scambio tra la cittadinanza e le persone fragili, creando e proponendo nuovi contesti ed occasioni che facilitino e favoriscano una concreta inclusione sociale. Parallelamente rappresenta anche l’occasione per far conoscere le attività che il Club Rovereto F. Depero supporta e propone da sempre a favore della cittadinanza.

Presenti alla veleggiata tra gli altri la presidente di Zona Antonella Genovesi e la Governatrice Loredana Bavosa, oltre che tanti rappresentanti delle istituzioni pubbliche tra i quali il Vice Presidente della Comunità della Vallagarina Alberto Scerbo. L’iniziativa è oramai diventata una piacevole ed irrinunciabile consuetudine che verrà riproposta anche l’anno prossimo.