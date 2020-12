DALZOCCHIO (LEGA) * POLITICHE EDUCATIVE: « APPROVATO ODG PER LA CREAZIONE DI GRUPPO DI RICERCA E STUDIO CON IL COINVOLGIMENTO DI IPRASE, PER LA FASCIA DI ETÀ 0-6 ANNI »

Dalzocchio: Approvato odg riguardante la creazione di un gruppo di ricerca e studio con il coinvolgimento di IPRASE al fine della progettazione delle future politiche educative per la fascia di età 0-6 anni.

È con profonda soddisfazione che comunico l’approvazione in aula della mia Proposta di Ordine del Giorno che, al fine di giungere alla definizione di un piano unitario per la gestione dei servizi dedicati alla fascia d’età 0-6 anni, impegna la Giunta Provinciale a valutare la creazione di un gruppo di ricerca e studio coordinato da IPRASE, per progettare le future politiche provinciali dei servizi all’infanzia, con particolare riguardo a progettazione, impiego e valorizzazione degli spazi e degli arredi.

Nella prospettiva della realizzazione di una progressiva istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni – così come previsto dal d.l. 65/2017- ricerca e pedagogia sottolineano come la qualità degli spazi e degli arredi educativi debba procedere di pari passo con la qualità dell’apprendimento, nonché conseguire da attente riflessioni e da un nuovo slancio della cultura della progettazione architettonica nel nostro territorio provinciale.

In tale ottica appare necessario operare ad ampio raggio ed è importante che tutti gli arredi, sia interni che esterni, possiedano dei requisiti e delle disposizioni che supportino funzionalità, sicurezza, accessibilità e facilità d’uso, ma anche piacevolezza estetica e senso di benessere. È quindi necessario un cambio di prospettiva, in quanto l’architettura degli spazi educativi non deve essere mera impostazione di spazi e materiali, ma deve assicurare un costante dialogo con il progetto didattico e con qualsiasi circostanza o avvenimento importante possa verificarsi nel contesto interno o esterno della scuola, mirando a un benessere generale capace di generare qualità. È su questa linea che si colloca la mia proposta, che va appunto a prevedere una certamente proficua collaborazione di IPRASE con l’Ordine degli Architetti della provincia di Trento.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.