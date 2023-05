FONDAZIONE CARITRO – TRENTO * COMITATO DI INDIRIZZO: « MANARA È IL NUOVO PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE MATTEO GENTILINI »

18.35 - giovedì 11 maggio 2023

Stefano Manara nuovo presidente del Comitato di Indirizzo. Eletto questo pomeriggio insieme al vice presidente Matteo Gentilini.

Il Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro ha una nuova guida: questo pomeriggio Stefano Manara è stato eletto presidente. Il suo vice sarà Matteo Gentilini.

Stefano Manara, 58 anni di Trento, è un dirigente bancario che ha maturato significative esperienze direttive in Gruppi creditizi nazionali e regionali. E’ laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento. E’ entrato a far parte del Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro nel maggio del 2021.

Matteo Gentilini, 41 anni di Rovereto, lavora per la Fondazione Museo Storico del Trentino. E’ geometra e fa parte del Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro dal maggio del 2019.

Il Comitato di Indirizzo è uno degli organi della fondazione di origine bancaria ed è composto da 18 membri il cui mandato ha durata quinquennale. Ha compiti di impulso per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli scopi statutari e per l’assetto istituzionale dell’ente. Elabora le linee generali di attività di Fondazione e detta le regole generali per il funzionamento dell’ente per la gestione del patrimonio.

Nomina inoltre i membri del Consiglio di Gestione e del Collegio Sindacale.