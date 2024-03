ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * CONVEGNO FATTIBILITÀ FERROVIA AVISIO: “ L’EVENTO IL 12 APRILE AL MUSE DI TRENTO, LA PRESENTAZIONE STAMPA VENERDÌ 5/4 »

17.37 - domenica 31 marzo 2024

L’Associazione Transdolomites ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del convegno “Verso il treno dell’Avisio: tecnologie, ambiente, fattibilità”. Si terrà a Trento venerdì 5 aprile presso la “Birreria Pedavena”, in via santa Croce 15 (alle 10.30).

Nell’incontro con i giornalisti il Presidente Massimo Girardi illustrerà il programma del convegno che si svolgerà al Muse di Trento il 12 aprile (09.00- 12.00 e 14.30- 18.00). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento e l’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori del Trentino.

La Provincia autonoma di Trento e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi Spa) sono impegnate nella definizione Protocollo d’intesa che dovrà condurre al conferimento dell’incarico per lo studio preliminare per la progettazione ferroviaria del “treno dell’Avisio”. Oltre a rappresentare un evento storico per le valli di Cembra, di Fiemme e di Fassa, la prospettiva dello studio di fattibilità non può che indurre Transdolomites a compiere un salto di qualità nella promozione dell’attività convegnistica e di studio.L’impegno che l’associazione intende assumersi è avviare, pur nell’immaginario, un percorso di progettazione e di costruzione del tanto auspicato collegamento ferroviario pensato per unire Trento con Canazei, attraverso le valli dell’Avisio.

Un obiettivo che parte dalla consapevolezza che si sta proponendo la costruzione di una infrastruttura strategica, capace di ridefinire i futuri scenari di mobilità, e che essa verrebbe inserita in territori di grande pregio paesaggistico-ambientale che ospita anche alcuni siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La valutazione ambientale strategica delle grandi opere, il rapporto infrastrutture e turismo, il rapporto tra paesaggio e mobilità sostenibile, il ruolo del trasporto pubblico in un settore del turismo in movimento saranno le linee guida della sessione della mattina.

Nel pomeriggio la parte tecnica ed applicata alla progetto ferrovia Avisio; le ipotesi di percorso in sintesi, la costruzione dell’infrastruttura, la tipologia di treni, l’esempio svizzero dello Jungfrau con il legame turismo-treno-impianti a fune, i treni per le ferrovie di montagna con l’esperienza della svizzera Stadler, il trasporto merci su ferro con le ferrovie di montagna con l’esperienza della Ferrovia Retica , le sfide dell’integrazione tra passeggeri e merci ed infine la posizione della Commissione Europea per il futuro della mobilità ferroviaria in ambiente alpino e dolomitico rappresentano il percorso della giornata di lavoro al Muse.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites