PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CALDES – MONTE PELLER: « ANDREA PAPI (26 ANNI) TROVATO PRIVO DI VITA, TRA LE IPOTESI L’AGGRESSIONE DA PARTE DI UN ANIMALE SELVATICO »

07.10 - giovedì 6 aprile 2023

AGGIORNAMENTO ORE 11.06

Il nome della persona deceduta è Andrea Papi, aveva 26 anni, era uscito ieri pomeriggio da casa per correre nel bosco. La salma si trova ora all’obitorio dell’ospedale S. Chiara di Trento, laddove sono in corso approfondimenti legali per stabilire se il ragazzo è morto prima o dopo l’aggressione di quello si ipotizza possa essere l’orso della zona del Monte Peller (Tn)

AGGIORNAMENTO ORE 08.07

Il Commissario del Governo per la provincia di Trento, dottor Filippo Santarelli, ha convocato per oggi il “Comitato ordine e sicurezza”, presso il Commissariato in corso III novembre.

Caldes, uomo ritrovato privo di vita. Accertamenti in corso.

Sono in corso accertamenti a Caldes dove un uomo, di cui non si avevano notizie da ieri pomeriggio, è stato trovato privo di vita. I carabinieri e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Tra le ipotesi al vaglio infatti anche quella legata all’aggressione da parte di un animale selvatico. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col

Foto: di archivio