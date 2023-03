PRO VITA FAMIGLIA * UTERO IN AFFITTO: COGHE, « I SINDACI CHE VOGLIONO REGISTRARE NELLE ANAGRAFI COMUNALI BAMBINI COME FIGLI DI “DUE PADRI” PROMUOVO ILLEGALITÀ »

09.35 - giovedì 30 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: Sindaci arcobaleno promuovo illegalità. «I Sindaci che vogliono registrare nelle anagrafi comunali bambini come figli di “due padri”, come protesta alla direttiva del ministro Piantedosi, stanno legittimando pratiche illegali in Italia che alcuni vanno a commettere all’estero: come l’utero in affitto per dotare di un bambino due uomini. I sindaci “arcobaleno” promuovo una colossale menzogna parlando di “tutela dei bambini” perché ai “figli” nati da queste pratiche illegali non manca alcun diritto se non quello fondamentale di conoscere e crescere con la mamma che gli è stata rubata!». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.