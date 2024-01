” SPORTELLO CASA PER TUTTI ” * TRENTINO: « CRISI ABITATIVE, LE NOSTRE PROPOSTE COMPLESSIVE GRADUALI E CONCRETE »

08.33 - martedì 2 gennaio 2024

“Di fronte al continuo aggravarsi della crisi abitativa in Trentino, crisi che riteniamo determinata da aspetti emergenziali e da aspetti strutturali, pensiamo sia utile avanzare alcune proposte complessive, graduali e concrete”, scrive lo Sportello Casa per tutt* che invita ad avviare un dibattito serio sul tema della crisi abitativa.

“Per questo ci rivolgiamo a tutte le associazioni, a tutte le organizzazioni sindacali, politiche e religiose, oltre che agli enti locali e chiediamo di esprimersi, di dire pubblicamente cosa pensano di quanto proponiamo. Non abbiamo nessuna pretesa di “avere la verità in tasca”, se quanto proponiamo viene criticato, integrato, migliorato ne siamo lieti e liete. L’importante è uscire dalle promesse vaghe e dagli slogan per iniziare un dibattito serio e concreto, che porti ad azioni effettive”.

In allegato il documento completo e la sintesi