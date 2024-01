CRONACA NERA * VALLE DI CEMBRA (TN) -: « IN VALFLORIANA FEMMINICIDIO DI DONNA MADRE DI TRE BIMBI PICCOLI, LUI SI È IMPICCATO » (IGOR MOSER, 46 ANNI / ESTER PALMIERI, 38 ANNI)

16.00 - giovedì 11 gennaio 2024

Si è verificato poco fa un omicidio-suicidio in Val di Cembra, in Trentino, per problemi di coppia. Gli inquirenti sono al lavoro per accertamenti e per escludere responsabilità di terzi.

Una donna, madre di tre bambini piccoli, è stata uccisa. Secondo gli inquirenti la vittima sarebbe stata accoltellata. L’uomo si è impiccato. Ora i bimbi sono con lo zio, che è andato a prenderli a scuola. I minori avrebbero un’età dai 5 ai 9 anni. I nomi sono: Igor Moser, 46 anni – Ester Palmieri, 38 anni.